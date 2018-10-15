Pazar 10 yıl öncesine döndü, destek şart

Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, Honda olarak krizden çok az etkilendiklerini, ancak Türkiye pazarının 10 yıl öncesine döndüğünü söyledi.

Dünyanın en çok satılan SUV’u, sınıfının en güvenli ve en aerodinamik aracı olan yeni Honda CR-V, geçen Cumartesi Türkiye’de satışa çıktı.

Showroom’larda yerini almadan önce İstanbul’da düzenlenen basın tanıtım toplantısında konuşan Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, Honda olarak krize rağmen dik durduklarını, ancak Türkiye pazarının 10 yıl öncesine döndüğünü belirtirken, “Son üç ay Eylül gibi olursa asıl problem o zaman başlayacak. Bu yüzden devlet desteği şart” dedi. Tsumura, plan yaptıklarını ancak belirsizlik ve değişkenliğin çok fazla olduğuna dikkat çekerken amaçlarının 2017 ile aynı satış rakamlarını yakalamak olduğunu söyledi. Tsumura, ayrıca “Electric Vision stratejimiz kapsamında bir kilometre taşı olarak gördüğümüz yeni CR-V modelimizin hibrid versiyonunu da, 2019 yılının ikinci yarısında Türkiye yollarına çıkartmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

DÜNYADA EN ÇOK SATAN SUV

Dünyanın en çok satan SUV’si olma başarısını taşıyan CR-V’nin yeni nesil versiyonu aynı zamanda şık tasarımı, heyecan verici donanımları, kapsamlı akıllı telefon entegrasyonu, yeni nesil sürücü bilgi ekranı, daha güçlü ve verimli motoru, optimize edilen CVT şanzımanı, kendi tarihinin en gelişmiş karasöre bütünleşmiş şasisi, sahip olduğu sürüş dinamikleri, asfalt ve off-road performansı, üstün konfor seviyesi ile bütün zamanların en güvenli CR-V’si olma özelliğine de sahip.

Daha güçlü ve verimli benzinli motor

Yeni CR-V, güncel Civic’te de kullanıma sunulan 1,5 Litre VTEC TURBO benzinli motorla yollara çıkıyor. 5.600 devir/dakikada 193 HP güç üreten motor, 243 Nm maksimum torka sahip. NEDC normuna göre ortalama 7,1 lt/100 km yakıt tüketen CR-V CVT AWD, 162 gr/km CO2 salınım değeriyle çevre dostu bir sürüş sunuyor. Yerini aldığı motora kıyasla daha performanslı olan ve daha az sürtünme katsayısı ve daha düşük ağırlık gibi avantajlara sahip olan motor yeni CR-V’yi 9,5 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaştırıyor ve 200 km/s maksimum hıza imkân tanıyor.

Türbülanstan, en az etkilenen markalardanız

Honda Türkiye Otomobil ve Motosikletten Sorumlu Satış, Pazarlama ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, “(Ekonomik kriz) Bu türbülanstan, en az etkilenen markalardan biri olarak yılı rekor satış seviyelerimizde kapatacağız” dedi.

Kılıçer, Honda Türkiye’nin geçen yıl kırdığı satış rekorunu bu yıl da yakalayacaklarını söylerken Honda’nın pazardan payını da arttırarak yılı kapatacağını belirtti. Kılıçer şöyle devam etti: “Strateji olarak filo satışları yerine perakende satışlara odaklanmamız yaşanan türbülanstan en az etkilenen markalardan biri olmamızı sağladı. Honda olarak Türk tüketicisine sunduğumuz ürünlerde, gerek yakıt tüketimi açısından ekonomik ve performanslı motor seçenekleri, gerekse zengin donanımlar ve rekabetçi fiyatlar ile Ağustos ve Eylül aylarında en çok satan modelin sahibi olduk. Bu başarımızı yılı kapatmadan yeni CR-V’yi yollara çıkararak taçlandırdık. Tüm pazarlardan oldukça yüksek talep gören bu üründen yılda en az bin adet satmayı hedefliyoruz. CR-V’nin hibrid modeli de 2019 yılının ikinci yarısında Türkiye’de satışa sunacağız.”

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