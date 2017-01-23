Rakipleri düşünsün

Yol tutuşu ve konforu yerinde olan Volkswagen Amarok, sahip olduğu motor gücü ile rakiplerine meydan okuyor.

Pick-up modelleri son yıllarda ülkemizde de büyük ilgi görmeye başladı. Bu araçların sadece arazi amaçlı değil, şehir içinde de kullanılabilecek konfor ve özelliklere kavuşmasının da rolü oldukça büyük. 6 yıl önce satışa sunulan Volkswagen’in pick-up sınıfındaki temsilcisi Amarok, yenilenen iç tasarımı ve daha da güçlendirilen motoruyla, iddiasını arttırarak kendine farklı bir yer edinmek istiyor. Kısacası bu haftaki test misafirimiz Volkswagen Amarok’un, 3.0 litrelik TDI V6 motor ve 8 ileri otomatik şanzımana sahip olan üyesi.

DIŞTAN BAKINCA

Yeni Amarok, SUV görünümü dikkatlerden kaçmıyor. Makyajlanan Amarok, daha modern bir tasarıma kavuşmuş. Burun kısmındaki değişim, köşeli far tasarımları ilk dikkat çeken öğeler arasında. Bu tasarım agresif bir etki oluştururken, köşeli formlar da daha sert ve dinamik bir görünüm meydana getiriyor. Yeniden tasarlanan ve bütün tampon boyunca uzanan krom kaplamalı ön ızgara, yanlara doğru genişleyen tampon güçlü duruşa bir vurgu daha yapıyor. LED gündüz farlarına sahip modelin stop lambaları da yenilenenler arasında. Şişkin çamurluklar, profil görünümüne başarılı bir katkı sağlarken, aracın dinamik görünümü arka tarafa doğru sürmesine yardımcı oluyor. 5321 mm uzunluk, 1954 mm genişlik ve 1834 mm yüksekliğe sahip Amarok’un taşıma kapasitesi de 620-917 kg.

İÇTEN BAKINCA

Yeni Amarok heybetli ve kuvvetli dış tasarımını yanında, şık ve donanımlı iç mekanı, artan malzeme kalitesi ile de dikkat çekiyor. Amarok’ta, ön koltuklar gayet rahat, görme alanı çok iyi ve ön konsolda kullanım alanları ve bölmeler fazlasıyla mevcut. Baş ve diz mesafesinde sıkıntı yaşamanız çok zor! Arka koltuklar da oldukça rahat, geniş ve 3 kişi sıkışmadan seyahat edebiliyor.

Amarok, 6.33 inç dokunmatik ekrana sahip. “App Connect” adı verilen, akıllı telefonların araçtaki radyo-eğlence sistemleri ile entegrasyonunu sağlayan yapıyı ekrandan kontrol edebiliyorsunuz. “Sesli Kontrol” özelliği sayesinde ise telefon arama komutları sesli olarak kontrol ediliyor. Çok büyük olan aracımızın sahip olduğu arka kamerası ile park etmek kolaylaşıyor. Ses yalıtımı konusunda başarılı olan Amarok’ta dış sesler neredyse duyulmuyor desek yeridir! Motor sesini ise ani hızlanmalarda duyabiliyorsunuz.

MOTOR VE PERFORMANS

Amarok’un kaputunun altında 3.0 litrelik turbo destekli dizel ünite vazife yapıyor. V6 motor, 3000-4500 d/d’de 224 HP güç ve 1450-2700 d/d’de 550 Nm tork değeri ortaya çıkartıyor. 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen ünite asfalt yolda 0-100 km/s hızlanmaya 7.9 saniye gibi kısa bir sürede ulaşıyor. Amarok, Volkswagen’in 4Motion adını verdiği sürekli dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. Böylece sizin bir seçim yapmanıza gerek bırakmadan, yolun ve zeminin şartlarına göre gücü daha az aldığı tekerlekten daha fazla aldığı tekerleğe aktarıp yol tutuşu ve denge kontrolü sağlıyor. Direksiyon ve gaz pedalının tepkisi ise sürüş keyfini arttırıyor.

Yüksek tork sayesinde alt devirlerde dahi 2 ton olmasına rağmen atak olabiliyor. Vites geçişleri sarsıntısız ve fabrika değerlerine göre 100 km’de ortalama 7.8 litrelik yakıt tüketim rakamına sahip. Agresif olmayan bir kullanımda 8.7 lt/100 km’lik ortalama tüketim değerine ulaştığımızı belirtelim. Performaslı bir kullanımda yüksek değerleri bulmak işten bile değil ve gayet de normal olur! Unutmadan, Amarok, dağ ve bayırda da normal bir yolda imiş gibi davranıyor, biline!

Netice olarak yol tutuşu ve konforu yerinde olan Amarok, sahip olduğu gücü ile rakiplerine meydan okuyor.



TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ