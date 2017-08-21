Referans olmaya bir adım daha

Peugeot Türkiye, tam 1 yılda 3 yeni SUV modelini pazara sunarak SUV dünyasında referans bir marka olmayı son derece iddialı bir hedef olarak belirledi.

Yedi koltuklu Yeni SUV Peugeot 5008 SUV segmentine tamamen yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Üst düzey verimlilik sunan, hem dizel hem de benzinli motorlarla donatılan Yeni SUV Peugeot 5008, 153.900TL’den başlayan fiyatlarla Eylül ayı itibariyle Türkiye’de satışa sunulacak.

SUV pazarı ilk nesil Peugeot 5008 modelinin lanse edildiği 2009 yılından bu yana farklı gövde tiplerinde yeni oyuncuların girmesiyle günümüz kullanıcısının beklentilerini karşılayacak şekilde gelişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda binek otomobillerinin gerisinde kalan SUV pazarı Avrupa’nın en çok satan üçüncü pazarı konumunda. Türkiye’de ise geçtiğimiz 6 yılda 3 kat büyüyen, gelişime ve yeniliğe sürekli açık bir pazar.

Hedef büyük

Pazardaki büyümeyi ve potansiyeli gören Peugeot Türkiye, tam 1 yılda 3 yeni SUV modelini pazara sunarak SUV dünyasında referans bir marka olmayı son derece iddialı bir hedef olarak belirledi.

Söz konusu bu hedefin ilk aşaması geçen sene Ağustos ayında satışa sunulan SUV 2008 ile B SUV segmentinde toplam %10 Pazar payı elde ederek başladı. Akabinde C SUV segmentine iddialı bir giriş yapan ve Avrupa’da “Yılın Otomobili” seçilen Yeni SUV 3008’in lansmanından bugüne 5 bin adetin üzerinde satış ile bu hedefe emin adımlarla ilerliyor. Şimdi ise Yeni SUV Peugeot 5008, markanın sunacağı üçüncü SUV olarak bu iddialı hedefe ulaşmak için Peugeot SUV ailesinde yerini alacak. Peugeot Türkiye, Yeni SUV 5008 modeliyle her geçen gün daha da büyüyen SUV pazarında üç temel hedefe odaklanmış durumda: markanın sınıf atlama stratejisini sürdürmek, SUV segmentine referans bir marka olmak ve SUV segmentinde podyumda yer almak.

GÖSTERİŞLİ DIŞ TASARIMA SAHİP BİR SUV

Henüz ilk bakışta yeni SUV Peugeot 5008 gerçek bir SUV olduğunu hemen hissettiriyor. Bir otomobili SUV yapan bütün nitelikleri bünyesinde barındırıyor. Yeni SUV Peugeot 5008, profilden bakıldığında güçlü ve dinamik bir görünüm sergiliyor. Önden

bakıldığında geniş radyatör ızgarası krom yüzeyiyle gösterişli bir görünüm sergilerken, parlak siyah şeridi ve ‘aslan pençesi’ formundaki LED arka stop lambaları ise karakteristik Peugeot SUV özellikleri olarak öne çıkıyor.

i-Cockpit® kalite algısını yükseltiyor

Yenilikçi ve fütüristik Peugeot i-Cockpit®’in en yeni ve güncel hali sürücü ve beraberindeki yolculara benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Kompakt boyutlara sahip direksiyon simidi, konsola entegre 8 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekran ve 12,3 inç büyüklüğündeki dijital gösterge paneli gibi özelliklerle yeni Peugeot i-Cockpit® üstün grafikleri ve şık animasyonlarıyla sürücünün hayatını kolaylaştırıyor. Dokunma hassasiyeti yüksek kapasitif ekran sürücünün ihtiyacı olan bilgileri hızlı ve okunması kolay bir görünümle ekrana yansıtıyor. Sürücü bu ekran üzerinden: radyo, klima, uydu navigasyon, araç ayarları ve telefon gibi bilgilere kolaylıkla erişebiliyor.

Geniş iç mekan

Yeni SUV Peugeot 5008, 2,8 metrelik dingil mesafesiyle SUV pazarınında öne çıkıyor. 4,64 metre uzunluğu ile segmentinde ideal boyutlar ortaya koyan Yeni SUV Peugeot 5008; Yeni SUV Peugeot 3008’den 19 cm ve önceki 5008 versiyonundan ise 11 cm daha uzun. Söz konusu boyut ve gövde orantılarıyla ideal dış boyutlar sunan Yeni SUV Peugeot 5008, aynı zamanda sürücü ve beraberindeki yolculara son derece geniş bir yaşam alanı sunuyor. Yeni SUV Peugeot 5008, 780 litre VDA olan bagaj hacmi ile sınıfının en yüksek bagaj hacmini sunuyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

308 ve SUV 3008 gibi Yeni SUV 5008 de Peugeot’nun Verimli Modüler Platform’undan (EMP2) ve güncel Euro 6.1 motorlardan yararlanıyor. Benzinli PureTech ve Dizel BlueHDi motor seçenekleri sınıfındaki rakiplerinden daha üstün performans ve yakıt ekonomisi özellikleri sergiliyor. Yeni SUV Peugeot 5008, benzinli ve dizel motorlarını tam otomatik şanzıman ile kombine ederek dikkatleri üzerine çekiyor. 3 yıl üst üste “Yılın Motoru” ödüllüne sahip PureTech 130 HP EAT6 Tam Otomatik; 1.6 THP 165 HP EAT6 Tam Otomatik; 1.6 BlueHDi 120 HP EAT6 Tam Otomatik; 2.0 BlueHDi 180 HP EAT6 Tam Otomatik.

Yeni Peugeot 5008’in Active ve Allure temel donanım paketleri yanısıra GT Line ve GT versiyonları da ürün gamında yerlerini alacak. (Ayrıntılar ‘otohavadis.net’te)

LANSMAN: RECEP BOZDAĞ