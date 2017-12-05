Sedan mı dediniz?

Ford Focus’taki 1.5 TDCi powershift motor ve şanzımanın performans/tüketim oranının başarısı, sürüş keyfini arttırıyor. Ekonomikliği de Fransızları aratmıyor. Yani, Yeni Focus C segmentinde iddialı bir alternatif olarak elinizin altında.

2014 yılında bir makyajlanan Ford Focus’un dış tasarımda bunun etkilerini görüyoruz. Radyatör ızgarası, LED gündüz farlarının ana far grubuna entegresi bunlardan bazıları. Asıl vurgulanması gereken ise, ülkemizde fazlasıyla rağbet gören 1.5 lt dizel-otomatik versiyonu. Yani bu haftaki test misafirimiz Ford Focus sedan 1.5 TDCi powershift AT...

DIŞTAN BAKINCA

Makyajla oval hatlarını daha keskin çizgilere bırakan Focus, şık ve çarpıcı bir görünüme sahip. Yana doğru ilerleyen far grubu dinamik ve sportif yapıya katkıda bulunurken, geniş ön radyatör ızgarası bazı premium modellerine göz kırpıyor adeta. Omuz çizgisinin yüksekliği ve büyüklüğü güçlü duruşunu arttırıyor. Yan kısımda keskin hatlar devam ederken, arka bölümde stop grubu inceliyor. Dinamik ön far sistemi ile virajlarda maksimum aydınlatma sağladığını belirtmiş olalım. Focus, 4538 mm uzunluğa, 2010 mm genişliğe, 1469 mm yüksekliğe ve 2648 mm aks mesafesine sahip.

İÇTEN BAKINCA

Makyaj olurda iç mekân bundan nasiplenmez mi? İçeriye adım atınca daha sportif bir yapıya kavuşan direksiyonu göze çarpıyor. Üzerindeki kumandalar oldukça kullanışlı hale getirilmiş. Ön konsolun yüksekliği ve dar cam yapısı iç mekân genişlik hissini azaltsa da güven hissini arttırıyor. Dikkat çeken bir değişim ise ön panelde. Dokunmatik özellikli yeni 8 inçlik dokunmatik ekrandan navigasyon, müzik sistemi ve telefon bağlantısı hizmetini beraber alırken, premium bir hava da yaşamıyor değilsiniz. Bu sistem sayesinde selefindeki tuş karmaşası sadeleştirilmiş. Vites önü eşya koyma bölümü, kapı iç cepleri ve vites arkasındaki bardaklıklar eşya gözü ihtiyacınızı karşılıyor. Önde ve arkada sunulan baş ve diz mesafesi yeterli. Ancak arka kısımda camların küçüklüğü biraz sıkıcılık yaşatabilir. Focus’un 421 litrelik bagaj ile işinizi görebiliyor.

MOTOR VE PERFORMANS

Focus’un kaputunun altında yer alan 1.5 litrelik turbo, dizel motor 3600 d/d’de 120 HP güç, 1750 d/d’den itibarense 300 Nm tork üretiyor. Fabrika verilerine göre aracın 0-100 km/s hızlanması ise 10.9 saniye sürüyor. Alt devirlerinde yeterli canlılığa sahip motorun gücü markanın çift kavramalı, 6 ileri, otomatikleştirilmiş şanzımanı Powershift ile ön tekerleklere iletiliyor. Gaz pedalının hassaslığı şehiriçinde biraz sıkıntı oluşturuyor, ancak genel anlamda kesinlikle keyifli bir sürüşe katkı sağlıyor. Zira bu hassaslık, gaz pedalı döşemeye hiç değmeyecekmiş gibi bir his veriyor. Diğer bir ifadeyle, uzun yolda Focus kendini daha güçlü hissettirirken, motorun nefesi kesilmiyor ve şanzımanın hızı dikkat çekiyor. Kısacası, Focus 1.5 TDCi Powershift’e, kompakt sınıfın en keyifli sürüşüne sahip küçük hacimli dizel motorlu modeli desek kimsecikler bize kızmaz!

Fabrika verilerine göre 3.8 lt/100 km’lik ortalama tüketim değerine sahip Focus’ta, test süresi boyunca elde ettiğimiz ortalama değer ise 5.9 lt/100 km oldu. Performanslı bir kullanım sonucu bu değeri yakaladığımızın altını çizelim. Sakin bir kullanımla 4’lü değerleri rahatlıkla elde edebilirsiniz. Ya da çok uğraşsanız da -şehiriçi dahil- 6’lı değerleri yakalamanız zor! Bu değerlerin oldukça ekonomik olduğunu söylemeye gerek yok sanırım. Focus’un bu başarısının altında çift kavramlı powershift şanzımanın büyük etkisi büyük. DSG’ye göre biraz ağır kalsa da vites geçişlerinin pürüzsüz oluşu, motor-şanzıman uyumunun yakalanması başarısını arttırıyor.

Focus, şerit takip sistemi, şeritte kalma yardımcısı ve kör nokta uyarı sistemi ile güvenliğinizi için elinden geleni yaparken, otomatik park sistemi ile park etme sorununa yardımcı oluyor. Paralel ve dikey olarak kendini park edebilen otomobil, haliyle kadın kullanıcıların ilgisini de çekecektir!



NETİCE

Neticede, Focus’ta yeni motor ve şanzımanın performans / tüketim oranııyla başarılı. Bu, haliyle sürüş keyfini ve konforunu yukarılara taşıyor. Yol tutuşu çok iyi olan Focus, ekonomikliği ile de Fransızları aratmıyor. Kısacası, Ford Focus C segmentinde iddialı bir alternatif olarak karşınızda duruyor.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

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