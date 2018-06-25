Şehrin sevimli ‘crossover’i

Sevimli görünümüyle pozitif enerji saçan Captur sürüş konforu, yol tutuşu ve frenleri ile kullanıcıların beklentilerini kesinlikle karşılıyor.

Yeni Renault Captur sevimli yüzüyle B segment crossver modeli olarak önemli oyunculardan biri. Geçirdiği son makyajla kendisini tazeleyerek segmentinde iddiasını arttırdı. Sevimli görünümüyle pozitif enerji saçan Captur, tasarımı ve renk alternatifleriyle kullanıcıların dikkatini çekiyor. Sevimli görünmesinin en büyük etkeni ön kısmın tebessüm ediyor havasına sahip olması. Kısacası bu haftaki test misafirimiz Renault Captur 1.5 dCi EDC.

DIŞTAN BAKINCA

Captur makyaj sonrasında karşımıza tasarımıyla daha dinamik ve fazla opsiyona sahip olan bir versiyonla geldi. Yenilikçi bir görünüme kavuşan sportif yapısıyla özellikle bayan kullanıcılara göz kırpıyor. Captur’un ön kısmındaki havalandırma ızgarasının tasarım formuyla birlikte yer alan krom çıtalar sevimliliğinin ana sebebi. Kaslı tamponu, şişkin çamurlukları, kaslı tamponu ile birlikte yan taraftaki çizgileri Captur’u güçlü ve dinamik gösteriyor. Ön cama kadar gelen kaslı yapı aynı zamanda birazda agresiflik havası veriyor. Ayrıca tamponun alt kısmında, markanın ışıklı imzasını vurgulayan C biçiminde LED gündüz farlarına sahip. Arka kısma baktığımızda da dinamik ve sportif olduğu kadar sevimli hali dikkatlerden kaçmıyor.

İÇTEN BAKINCA

Renault yeni tasarım felsefeiyle birlikte gayet güzel işler çıkarmaya başladı. İç mekâna adım attığınızda ortak parça kullanımının fazla olduğunu görüyorsunuz. Ancak ince dokunuşlarla araçları birbirinden ayırt etme noktasında başarılılar. Bu noktada rakiplerinden daha iyi işler çıkarttıkları ortada. Sürücü merkezli şık gösterge tablosu, net yol görüşü, kişiselleştirme özellikleri ve fonksiyonellik ile dikkat çekiyor. Ön panel öğelerinin yerleşim düzeni sürüş keyfine kesinlikle katkı sunuyor. Direksiyon, havalandırma delikleri, gösterge paneli ve ses sistemi gibi bütün ögeler dikkat çekiyor. Captur, R&Go, Media Nav Evolution ve R-LINK Evolution olmak üzere üç multimedya sistemi ile üst düzey bir araç içi teknolojik deneyim sunuyor. Yani orta konsol tasarımı dijital çağa resmî olarak geçtiğimizin en önemli ispatı. Diğer bir ifadeyle, yeni ara yüz sürücü ile teknoloji arasındaki ilişkiyi ön plana çıkartıyor. Bu anlamda, Touch donanım seviyesinden itibaren, kullanıcının akıllı telefonunu araçla eşleştirdiğinde kullanılabilen basit ve akıllı sistem R&Go® devreye giriyor.

İç mekân genişlik konusunda ve baş mesafesinde sıkıntı yaşatmayan Yeni Renault Captur’da bazı yerlerde sert bir plastik malzeme kullanılması kalite hissini azaltıyor. Kısacası sevimli Captur geniş iç mekânı ve eğlenceli multimedya çözümleri ile gençleri de kapsama alanına alarak dinamizm yaşatan bir şehir otomobili olarak öne çıkıyor.

MOTOR VE PERFORMANS

Captur kaputun altında aşina olduğumuz 1.5 lt’lik dCi ünite kullanılıyor. En güzel ikili olan dizel motor ve otomatik vites seçeneğiyle sunularak, sürüş keyfini arttıran EDC (çift kavramalı) şanzıman motora eşlik ediyor. 1750 d/d’den itibaren 220 Nm tork değeri sunan ünite, maksimum gücünü de 4000 d/d’de veriyor. EDC, diğer otomatik vites kutularına oranla düşük yakıt tüketimi düzeyi ve CO2 salımın sahip. Captur’ün motoru, 90 HP gücündeki dizel yapı yenilenen turbo sayesinde alt devirlerde de çok daha canlı bir sürüşe sahip. Maksimum 170 km/s’lik hız değerine sahip Captur’u, esas şehir içindeki atak yapısını görmek gerek. Yakıt tüketimindeki üstünlüğü en büyük özelliklerinden. Fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketim 4.1 lt/100 km gibi çok düşük bir değer. Testimiz boyunca biraz performanslı kullandığımız da elde ettiğimiz değer dahi 6.3 lt/100 km oldu. Biraz dikkatle oldukça ekonomik rakamları yakalamak iş değil!

Sertliği iyi ayarlanmış süspansiyonları hem yol tutuşuna pozitif yönde etkilerken hem de konfora fazlasıyla katkı sağlıyor. Oldukça sessiz çalışan süspansiyon sistemi yol bozukluklarını minimum seviyede içeriye alıyor ve neredeyse hiç ses yapmıyor. Sürüşünün yeterince güvenli ve rahat olduğunu söyleyebiliriz. Virajlarda yana yatma gibi eğilimlere girmiyor. Sevimli Captur sonuçta bir spor otomobil değil. Bu yüzden sahip olduğu sürüş konforu, yol tutuşu ve frenleri kullanıcıların beklentilerini kesinlikle karşılıyor.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

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