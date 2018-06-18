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18 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Şehrin yakışıklısı

18 Haziran 2018, Pazartesi 00:46
Opel Crossland X, sahip olduğu boyutlar, dinamiklik ve şıklık ile şehrin yakışıklısı olmaya aday. Bunun yanında fiyat avantajı ve donanım zenginliği ile de rakiplerinin önünde.

Opel Crossland X’in de eklenmesiyle Mokka X ile birlikte segmentinde Opel’in SUV hareketliliği sürüyor. Mokka X ile benzer  tasarım hatlarına sahip olan Crossland X bir ağabey olarak segmentindeki yerini aldı. Yeni Crossland X boyutları, dinamikliği ve şıklığı ile şehrin yakışıklısı olmaya aday. Diğer bir ifadeyle, Opel’in PSA Grubu çatısı altına girdikten sonra ortaya çıkan ilk ürünü Crossland X, 1.2 litrelik üç silindirli motoru ve altı ileri otomatik şanzımanlı versiyonuyla bu haftaki misafirimiz.

DIŞTAN BAKINCA

2008 ile aynı alt yapıyı kullanan Crossland X, tasarım olarak farklı görünüyor. 2008 küçük bir SUV görüntüsü verirken, Crossland X ise küçük bir MPV gibi gözüküyor. Opel, crossover ve SUV trendine biraz geç  uyum sağlasa da Mokka X ve ardından Crossland X ile bu açığı kapatma adına iyi işler yaptı. Crossland X’e de önden bakıldığında Mokka X’den ayrıntı fark ediliyor. Crossland X Opel logosu ile bezenmiş ön ızgarası dikkat çekiyor. İki krom kanatçık logoyu sarıyor ve Opel’in çift kanat LED gündüz farlarına doğru uzanıyor. Önde ve bütün alt bölümde görülen SUV tipi kaplamalar ve gümüş rengi ek parçalar aracın kendinden emin duruşuna katkı sağlarken, dinamik ve sportif şıklığına katkı veriyor. Dikkat çeken yan hatları ve otomobilin alt ve üst kısımlarını görsel olarak ayıran “yüzer” hissi veren tavan, Crossland X’e genişlik hissi veriyor. Aracın kırmızı renginin tasarımını daha belirginleştirdiğini de söylemek gerek.

İÇTEN BAKINCA

Yeni Crossland X de alıştığımız Opel iç tasarımını görüyoruz. Kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi rakiplerinden daha iyi. Biraz daha fazla yumuşak plastik kullanılsaydı kalite hissi daha da artardı. 

Yeni Crossland X aynı zamanda Opel’in standartlarına uyumlu şekilde Apple CarPlay ve Android Auto destekleyen geniş 8 inç’e kadar opsiyonel olarak alınabilen renkli dokunmatik ekranlı IntelliLink bilgi-eğlence sistemine sahip. Opsiyonel olarak sunulan Head Up Display ise hız, navigasyon ve destek sistemlerinin bildirilerini ön cama yansıtarak dikkat dağıtmıyor.

4,21 metrelik uzunluğu ile Astra’dan 16 cm daha kısa ama 10 cm daha yüksek olan Crossland X, yüksek oturma pozisyonu ile rahat bir çevre görüşü sağlıyor. Panoramik cam tavan ise ferahlık hissinin artmasına katkıda bulunuyor. 

Arkada ve önde dört yetişkinin rahat yolculuk edebileceği yaşama alanı  sunuyor. Yüksek tavanı sayesinde baş mesafesinde sıkıntı oluşturmuyor.

Crossland X’in 410 litrelik bagaj hacmi mevcut. Excellence donanım seviyesinde standart olarak sunulan 15 santimetre ileri-geri kaydırılabilen arka koltuklar yardımıyla bu hacim 520 litreye kadar çıkarılabiliyor.

MOTOR VE PERFORMANS

Test aracımız kaputunun altında 1.2 litrelik turbo beslemeli benzinli motoru ile 110 hp güç elde ederken, bu gücü 205 Nm tork ile destekliyor. 6 ileri otomatik şanzımana sahip olan aracımız ile testimiz süresince elde ettiğimiz ortalama yakıt tüketimi 7.1 lt/100 km oldu. Daha çok şehir içinde kullandığımız düşünülürse bu değerin daha az olabilmesi tabiîki mümkün.  Altı ileri otomatik şanzımanın geçişleri sarsıntısız. Seriliği ise istenileni pek veremiyor. Crossland X’te direksiyon sistemi geri bildirim ve manevralarda başarılı, ancak his olarak tatmin etmiyor. Konfor odaklı süspansiyonları rahat ettiriyor. Yüksek yapısı dolayısıyla hızlı girilen virajlarda dikkatli olmak gerekiyor. Sakin kullanımlarda ise rahat bir sürüş sunduğunu ise altını çizerek belirtmek gerek. Motor sesini içeriye pek almayan yalıtımı ile iyi işi çıkartıyor. Crossland X, fiyat avantajı ve donanım zenginliği ile rakiplerinin önüne geçiyor. Donanımda standart olarak LED gündüz farları, hız sabitleyici, şerit ihlâli uyarı sistemi, trafik işareti tespit sistemi, 7.0 inçlik dokunmatik ekran mevcut. Direksiyonunda ise ısıtma, kablosuz şarj, sürücü ve yolcu koltuk ısıtma, head-up display gibi bir üst segmente ait donanımlar mevcut.

Özetle sahip olduğu boyutlar, dinamiklik ve şıklık ile şehrin yakışıklısı olmaya aday. Bunun yanında fiyat avantajı ve donanım zenginliği ile de rakiplerinin önünde.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

otohavadis@gmail.com.

Etiketler: test sürüşü, otomotiv
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