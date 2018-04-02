Sınıfındaki tek hibrit

Toyota Auris Hibrit’in, sınıfında sahip olduğu hibrit motoruyla henüz rakibi yok. Dizelleri kıskandıran ekonomik oluşu ve çevreci özelliği ile öne çıkıyor.

Toyota Auris’in, kompakt hatchback sınıfında sahip olduğu hibrit motoruyla henüz rakibi yok. Sınıfında en çok tercih edilen modeller arasında yer alan Auris’in hedefi heyecanlı bir sürüş veya performans olmadığını kesinlikle anlıyorsunuz. Çok kaliteli bir iç mekanı olmasa da kaputunun altında yer alan hibrit motor kesinlikle dizelleri kıskandıracak bir ekonomiklik gösteriyor. Kısacası bu haftaki test misafirimiz Toyota Auris Hibrit 1.8 lt oldu.

DIŞTAN BAKINCA

Toyota’nın, makyaj yaptığı Auris’i daha sportif bir görünüme kavuşturduğunu ve yola hakimiyetini arttırdığını farkediyorsunuz. Auris’in hem ön hem de arka kısmına dokunuşlar yapılmış. Önde geniş alt ızgara ve daha kaslı ön tampon göze çarparken, üst ızgara da daha keskin hatlar ve krom detaylar öne çıkmış. Söz konusu krom ayrıntılara eşlik eden Toyota logosu daha da belirginleşmiş. Premium versiyonda kullanılan LED farlar, görünümünü tamamlıyor. Arka kısımda da makyajın izlerini görüyoruz. Tampon daha kaslı olmuş ve otomobilin hatlarıyla bütünleşen arka farlardaki LED ışık çizgisi mevcut. Ki, bu geceleri oldukça göze çarpan bir hoşluk meydana getiriyor. Yine yatay krom çıtalar ve yatay reflektörler de göze çarpan farklılıklar arasında bulunuyor. Toyota Auris Hybrid, 4330 mm uzunluk, 1760 mm genişlik ve 1475 mm yükseklik değerlerine sahip ve bagaj hacmi ise 360 litre.

İÇTEN BAKINCA

Auris’in iç mekanına adım atınca ilk dikkat çeken öğe küçültülmüş vites topuzu oluyor. Başta kullanımı biraz garip gelse de... İçeride az da olsa değişiklikler mevcut. Kalite hissini arttırmak amacıyla uyumluluğa daha çok dikkat edilmesi, görünümün sürekliliğini bozmayacak şekilde öğelerin yerleştirilmesi üzerinde çalışılmış. Gösterge panelinin ortasındaki 4.2 inçlik TFT ekran görsel anlamda gözden kaçmıyor. Bu ekrandan tüketim ve sürüş bilgilerini görebilirsiniz, navigasyon olarak da faydalabiliyorsunuz. Orta konsolda ise dikkat çekmemesi mümkün olmayan Toyota Touch 2 sistemine sahip 7.0 inçlik tam renkli multimedya dokunmatik ekran iç mekanın en iyisi... Müzik sisteminden cep telefonuyla konuşmaya, araç bilgisinden geri görüş kamerasına kadar birçok fonksiyona buradan ulaşmanız mümkün. Malzeme ve işçilik kalitesi bildiğiniz gibi, sınıf ortalamalarında. Sessiz bir yolculuk ise keyfinizi arttıran en önemli özellik. Auris Hibrit, önde ve arkada ideal yaşam alanı sunarken, üst donanım seviyesinde deri/alcantara/kumaş spor koltuklar, çift bölgeli klima, akıllı park destek sistemi, Toyota Safety Sense ve ısıtmalı ön koltuklar gibi özelliklere de sahip. Auris Hibrit Active, Advance ve Premium olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle sunuluyor.

PERFORMANS VE MOTOR

Auris Hibrit’in motor kaputunun altında Prius’tan aşina olunan 1.8 litre hacimli, atmosferik beslemeli benzinli motora eşlik eden bir de elektrik motoru yer alıyor. Benzinli motor 99 HP güç üretirken, elektrik motor ise 82 HP ile ona katkı veriyor. Hibritlerin en önemli özelliklerinde biri çalıştırırken ses duymamanız. Auris’i çalıştırırken tek emare aracın çalıştığına dair gelen ‘bip’ sesi. Yeterli şarjınız sahipseniz, hızınız belirli bir limitin üzerine çıkmadan, motor sesi duymadan yolunuza devam edebiliyorsunuz. Şarjınız azaldı mı? Benzinli motor hafif bir geçişle görevi devralıyor. CVT şanzımanın katkısıyla devirli olarak hızlanan Auris, benzinli konumdayken dahi sessizliğini devam ettiriyor. 1.8 litrelik motoruyla hantal bir otomobil olmayan Auris Hibrit, düşük devirlerden itibaren canlı motora sahip. Bu arada, Auris’in elektrik motorunu frene basarak ya da inişlerde ayağınızı gazdan çektiğinizde şarj ediyorsunuz. Auris Hibrit’in en yetenekli olduğu kısım ise; tutumluluk. Fabrika verileri 4.1 lt/100 km’lik ortalama bir değer gösteriyor ki, bu, birçok dizel motoru geride bırakacak bir seviyede. Test sürüşümüz boyunca bizim elde ettiğimiz değer ise 5.4 lt/100 km oldu. Biraz dikkatli bir sürüşle fabrika verilerine yaklaşmak mümkün. Çevreci yönünü ise kilometrede 91 gr’lık CO2 emisyon değerinden rahatlıkla anlayabiliyorsunuz.

Kısacası, Toyota Auris Hibrit’in, sınıfında sahip olduğu hibrit motoruyla henüz rakibi yok. Dizelleri kıskandıran ekonomik oluşu ve bunun yanında çevreci özelliği ile öne çıkıyor.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ