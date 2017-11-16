Subaru 395 bin aracını geri çağırdı

Subaru'nun testlerde gerekli koşulları sağlayamadığı gerekçesiyle 395 bin aracını geri çağırdığı bildirildi.

Japon araç firması Subaru’nun, 395 bin aracını geri çağırdığı bildirildi. Kyodo ajansının haberinde, Japonya Ulaştırma Bakanlığı tarafından Subaru’nun tesislerinde yapılan denetimlerde Japon araç firmasının iki tesisinde gerekli koşulları sağlayamadığı belirtildi. Bakanlığın, ülkenin Gunma vilayetinde bulunan iki tesiste araç testlerinin lisanssız kişilerce yapıldığının tespit edilmesinin ardından Japon araç firmasına soruna ilişkin önleyici tedbirleri alması yönünde talimat verdiği kaydedildi. Bunun üzerine Subaru'nun son 30 yılda yapılan üretimleri de kapsamak üzere bu tesislerde üretilen 395 bin aracını geri çağırdığı bildirildi. AA

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