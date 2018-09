CItroen Yeni C3 AIrcross ile SUV yolunda yine farkını ve karakteristiğini gözler önüne sererek Bir SUV’a geçiş segmenti çalışması ortaya koymuş.

Türkiye’de SUV pazarı, 2013 yılından beri büyümesini sürdüren bir segment. Bu pazarda daha fazla söz sahibi olmak isteyen firmalar son 2-3 yılda üst üste yeni modeller çıkartıyor. İşte sözkonusu SUV pazarından esinlenerek, her zamanki gibi, özellikle gözlere hitap eden Citroen, yepyeni modeli C3 Aircoss’u piyasaya sundu. Kısacası bu haftaki misafirimiz, Citroen C3 Aircross 1.2 Shine EAT6 oldu.

DIŞTAN BAKINCA

Yeni Citroen C3 Aircross, yerden yüksek yapısı ve göze çarpan dış renkleri ile dikkat çekici görünmeyi başarıyor. Test aracımızdaki mavi renk, sekiz ana gövde renginden biri olarak göz alıcıydı. Aircross, yerden yüksek tasarımıyla, segmentinin en yüksek sürüş pozisyonuna sahip.

Bununla birlikte, ön ve arka tamponlardaki koruyucu paneller ve büyük jantlar da aracın gerçek bir SUV gibi görünmesini sağlanmış. Ön tasarımında, Citroen’in DNA’sı olan kendine has görünümü var. İki kademeli aydınlatma grubunun üst kısmında LED gündüz farları mevcut. Ki, bu tasarım Picasso modelini hatıra getiriyor. Sis farları siyah bir çerçeve içinde hemen alt kısımda yer alıyor. Normal far grubu ise daha aşağıda sis farıymış gibi duruyor. Ortadaki büyük hava girişi sportif bir çizgi meydana getirirken, tamponun en altında farklı renkteki parça C3 Aircross’un SUV etkisine katkıda bulunuyor. C3 Aircross’a arkadan baktığımızda güçlü omuzları ve genişliği adeta “bu benim işte” sözleriyle kendine has yapısını ortaya koyuyor. Spotlar üç boyut etkisi veriyor. C3 Aircross logosu stopların tam ortasında, bagaj kapağının üzerinde konumlandırılmış. Ön kısımla uyumu sürdüren arka tampon ve koruyucu parçalar yine SUV etkisinde devamlılık sağlıyor. Bu arada, Citroen C3 Aircross’ta 8 ana gövde rengi, 4 tavan rengi ve 4 renk paketi ile kombinasyon sayısının 85 olduğunu belirtelim.

İÇTEN BAKINCA

Yeni Citroen C3 Aircross’un iç mekânına adım atınca büyük oranda Citroen C3’ü hatırlatıyor. Ufak dokunuşlarla tabiî ki karakteri ortaya konulmuş. İç mekâna geçince ilk dikkat çeken kokpitin malzeme kalitesinin dış mekânın kalitesini karşılayamaması. Daha kaliteli malzeme kullanılabilirdi. Bütün ayarların odak noktasında büyük dokunmatik ekran yer alıyor ve standart olarak geliyor. Hem pratik teknoloji hem de güvenlik teknolojilerine ekran üzerinden hâkim olabiliyorsunuz. Ergonomi başarılı ve görüş açıları gayet iyi.

C3 Aircross geniş iç hacmi ve koltuklarının konforuyla dikkat çekiyor; evde otururmuşçasına rahatlık veriyor. Açılan panoramik cam tavan aydınlık yolculuklar diliyor! Dış mekândaki kişiselleştirme gibi, iç mekânda 5 ayrı kişiselleştirme paketinin olması da gayet hoş. İsteyen istediği gibi kombine etsin! Standart ambiyans seçeneği olan, Mika Gri kumaş koltuk döşemeleri, beyaz havalandırma çerçeveleri ve dokulu gri gösterge paneli ile son derece sade. Diğer alternatifleri kullanarak ön paneli tabiîki renklendirebiliyorsunuz. İki bağımsız parça halinde kaydırılabilen arka koltuk sırası ile bagaj hacmi ise 410 litre ile 520 litre arasında arasında kullanabiliyorsunuz.

MOTOR VE PERFORMANS

Aracımızın kaputunun altında yer alan turbo beslemeli 1.2 litrelik benzinli Puretech motor 110 HP güç ve 205 Nm tork üretiyor. Bunu da 6 vitesli EAT6 tork konvertörlü otomatik şanzıman vasıtasıyla aktarıyor. C3 Aircross, 1.6 litrelik dizel motor ve manuel şanzımanla da alınabiliyor.

0–100 km/s hızlanması içinse 10.6 saniyede gerçekleştirirken, fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketim değeri 5.6 lt/100 km olarak verilmiş. Testimiz süresince elde ettiğimiz değer ise 6.4 lt/100 km oldu. Test aracımızda olduğu gibi, üst donanımda gelen çekiş gücü noktasında eksiği olmayan benzinli motorun performans ve konfor açısından sürüş konforunu yukarılara çekiyor.

C3 Aircross’un direksiyonu geri bildirimler noktasında eksik kalsa da konfor odaklı düşünülmüş. İç mekân yalıtımına biraz daha özen gösterilebilirdi. Rüzgâr sesini azda olsa içeri alması bazılarını rahatsız edebilir. Yerden yüksek yapısı, büyük tekerlekleri ile kendinizi güvende hissediyorsunuz. Opsiyonel olarak gelen 5 sürüş modu bulunan Grip Control’de standart moda alındığında çekiş otomatik olarak ayarlanıyor. Sistemde ayrıca, Kum, Arazi, Kar veya ESP Kapalı modlarından birini tercih edebiliyorsunuz. Citroen C3 Aircross 1.2 Shine’ın liste fiyatı ise 156.450 TL olarak belirtiliyor.

Sonuç olarak, Citroen Yeni C3 Aircross ile SUV yolunda (kendi ifadeleriyle ‘Yeni nesil SUV’) yine farkını ve karakteristiğini gözler önüne sermiş. Bir SUV’a geçiş segmenti çalışması ortaya koymuş.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

otohavadis@gmail.com.