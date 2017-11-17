"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 KASIM 2017 CUMA - YIL: 48

Tesla'nın yeni araçları görücüye çıktı

17 Kasım 2017, Cuma 10:04
Elektrikli motor teknolojisine yaptığı yatırımlarla bilinen ABD merkezli Tesla motors otomotiv şirketinin sahibi Elon Musk, şirketin piyasaya sürmeye hazırlandığı iki yeni aracı tanıttı.

İlk araç, dünyanın ilk elektrikli kamyonuydu.

Tesla Semi adı verilen kamyoni Los Angeles'taki bir havalimanında hangardan çıkarak kamuoyuna tanıtıldı.

Musk, elektrikli kamyon projesinin dünyadaki fosil yakıt kullanımını azaltmak adına büyük bir adım olduğunu söyledi.

 

Tesla Semi, tek şarjla 800 km yol kat edebiliyor.

Şarj edildikten sonra 800 kilometre yol alabilen Tesla Semi, en büyük nakliye kamyonlarının taşıyabildğiği yük kapasitesini kaldırabilecek şekilde imal edildi.

Dizel motorlu kamyonlar, tek bir depoyla 1600 kilometre yol kat edebiliyor. Ancak Elon Musk, depo dolum maliyeti gözetildiğinde Tesla Semi'nin dizel kamyonlardan mil başına yüzde 20 daha düşük maliyette olduğunu söylüyor.

Tesla Semi'nin elektrik bataryası, şasinin içine monte edilmiş. Kamyonun dört arka tekerleği için ayrı ayrı dört elektrik motoru bulunuyor.

Kamyonun sürücü koltuğu da daha iyi görüş alanı için ortaya yerleştirilmiş. Direksiyonun sağında ve solunda birer adet dokunmatik ekran bulunuyor.

 

 

Elon Musk Tesla Semi'nin fiyatı konusundaysa bilgi vermedi.

Şirket elektrikli kamyonun seri üretimine 2019'da başlamayı hedefliyor.

'Dünyanın en hızlı seri üretim otomobili'

Lansmanı yapılan bir diğer araç ise Tesla'nın spor otomobili oldu.

 

Musk, Tesla Roadster 2.0 adlı aracın sıfırdan saatte 100 kilometre hıza 1,9 saniyede ulaştığını söyledi ve seri üretimi yapılan bugüne kadarki en hızlı araç olacağını da vurguladı.

Yeni aracın bir kez şarj edildikten sonra 1000 kilometre yol kat edebileceğini söyleyen Elon Musk, "Bu araç benzinli arabaların sırtını yere getirecek" diye konuştu.

Dört kapılı otomobilin üretimine 2020'de başlanması hedefleniyor.

Musk, bu aracın fiyatı konusunda da bilgi vermedi.

BBC Türkçe

Okunma Sayısı: 329
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    262. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erdoğan konuştu, dolar 3,90'ı aştı

    AB Türkiye'ye kesintileri görüşüyor

    Akşener'den 'ittifak' açıklaması

    Türkiye'nin dış açıkları dokuz ayda 77 milyar dolar arttı

    Sarıyer'de hareketli dakikalar!

    NBC'nin iddiası: Reza Zarrab itirafçı oldu

    Tesla'nın yeni araçları görücüye çıktı

    Eski futbolcuya Bylock gözaltısı!

    Marmara Üniversitesi'nde operasyon

    Siyaset yapan hakime de, yargıya karışan siyasete de hayır

    Rıza Sarraf duruşmaya katılmadı

    MHP'de 'AKP ile ittifak' istifası

    ABD'ye bir haftada 2 not verildi

    Metrobüs hattı Silivri'ye kadar uzatılıyor

    Türk diplomatların yüzde 25'i ihraç edildi

    Diyanet'ten 'müftü nikahı' uyarısı

    Şemdinli'den acı haber: 2 asker şehit

    Bozdağ açıkladı: Sağlık durumu iyiymiş

    Açığa alınan 533 polis göreve iade edildi

    Dikkat: Kar soğukları geliyor

    En Çok Okunanlar

    Hüsnü ŞAHİT

    Bu rakamlar yalan söylemiyor-1
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zaferden sonra M. Kemal ve din
    Genel

    Siyaset yapan hakime de, yargıya karışan siyasete de hayır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kemalizm “Türk’ün dini” midir?
    Cevher İLHAN

    “AKP iktidarı ile Atatürkçülüğün ömrü uzatılıyor”
    Süleyman KÖSMENE

    İstanbul Dikilitaş’ın bilinmeyen sırları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Marmara Üniversitesi'nde operasyon
    Risale-i Nur'dan

    Hayatımı iman hakikatine vakfettim
    Şemseddin ÇAKIR

    Niçin adalet-i mahza? - 2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.