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5 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Toyota, 2,4 milyon hibrit aracını geri çağırdı

05 Ekim 2018, Cuma 11:43
Toyota, ABD, Avrupa ve Japonya pazarlarındaki toplam 2 milyon 430 bin hibrit aracını geri çağırdığını duyurdu.

 

Japon otomobil devinden cuma günü yapılan açıklamaya göre, şirketin Ekim 2008 ve Kasım 2014 arasında ürettiği Prius ve Auris modelleri geri çağrıldı.

Çağırılan araçların 1.25 milyonu Japonya’da, 830 bini Kuzey Amerika’da ve 290 bini Avrupa’da bulunuyor. Bunun yanında Çin, Afrika, Okyanusya ülkeleri ve diğer bazı bölgelerde satılan bazı araçlarda aynı sorunun yaşandığı belirtildi.

Toyota araçlarda görülen durumun nadir rastlanan bir sorun olduğu, hibrit sistemli araçların tehlike önleyici sürüş moduna geçemediği ve bu durumun güç kaybı ya da tekleme sorunlarına yol açtığı belirtildi. Şirket ayrıca bu sorunla ilgili herhangi bir kazanın yaşanmadığı bilgisini de paylaştı.

Japon devinin Türkiye'de sattığı hibrit otomobillerinde söz konusu risk bulunmuyor. Ancak Toyota yetkilileri, Türkiye'deki çalışanlarının kullanımına sunduğu 50 adet Prius model aracını önlem olarak geri çağırdıklarını açıkladı

1937 yılında kurulan firma 2012 yılında yıllık 10 milyon araç üretimiyle alanında zirvede bulunuyor. Dünyanın en fazla kar eden 6'ıncı şirketi olan Japon otomobil devi hibrit otomobil satışlarında zirvede yer alıyor. Firmanın Prius model hibrit aracı 2017 yılında 6 milyon adet satarak, dünyanın en çok tercih edilen hibrit aracı oldu.

Euronews Türkçe

Etiketler: Toyota, Japonya, araba, hibrit
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