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25 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Toyota Auris Hybrid Türkiye'de

25 Haziran 2017, Pazar 12:00
Toyota'nın Auris Hybrid modeli, ÖTV teşvikiyle birlikte 99 bin 950 liradan başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, konforlu ve keyifli bir sürüş sunmayı hedefleyen Auris Hybrid, markanın en popüler hibrit modellerinin başında geliyor.

99 beygir güce sahip 1.8 litre benzinli motor ve 82 beygir güç üreten elektrikli motorun bir arada bulunduğu Auris Hybrid, kombine olarak 136 beygir güce sahip. Bununla birlikte Toyota Auris Hybrid’in sadece 4.1 lt/100 km yakıt tüketimi ortalaması bulunuyor. 

Sessiz ve konforlu yolculukların aynı zamanda keyifli olmasını sağlayacak Auris Hybrid, Türkiye'de Active, Advance ve Premium olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle sunuluyor. Araçta, üst donanım seviyesinde deri/alcantara/kumaş spor koltuklar, çift bölgeli klima, akıllı park destek sistemi, Toyota Safety Sense ve ısıtmalı ön koltuklar gibi özellikler yer alıyor. Hybrid ailesinin en yeni ve en dinamik üyesi olan Auris Hybrid tüm versiyonlarda sunulan skypack opsiyonu, joystick tasarımlı vites kol mekanizması ile hem tasarımıyla hem de teknolojisi ile dikkati çekiyor. 

Bu yılı "hibrit yılı" ilan eden Toyota; CH-R Hybrid, Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid, Prius ve son olarak 99 bin 950 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan Auris Hybrid ile birlikte Türkiye'deki ürün yelpazesini daha da genişletmiş oldu. 

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