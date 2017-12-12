Trafikteki araç sayısı 22 milyonu aştı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, ekim itibarıyla bir önceki aya göre yüzde 0,45 artarak 21 milyon 940 bin 757'den 22 milyon 38 bin 944'e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ekim sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 38 bin 944 taşıtın yüzde 54'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Bu ay trafiğe kaydı yapılan toplam 110 bin 743 taşıt içinde otomobil yüzde 58,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 17,3 ile kamyonet, yüzde 12,6 ile motosiklet, yüzde 7,2 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4,1'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 28 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 42,6, kamyonette yüzde 46,9, kamyonda yüzde 16,3, traktörde yüzde 26,6 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 7,3, otobüste yüzde 27,5, motosiklette yüzde 16, özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 31,3 azalış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 artış gösterdi. Bu artış otomobilde yüzde 9,5, otobüste yüzde 6,1, kamyonette yüzde 26, kamyonda yüzde 8,1, motosiklette yüzde 21,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 81, traktörde yüzde 5,1 olarak gerçekleşirken, minibüste yüzde 1,7 azalış kaydedildi.