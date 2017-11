Üçü bir arada

Yenilenen Seat Leon tasarım, performans ve konfor üçlüsünü iyi bir şekilde bir araya getirmiş.

Yenilenen yüzüyle Seat Leon, gelişen teknolojik özellikleri ve fonksiyonellikleriyle Türkiye yollarında... Tasarımıyla, performansıyla ve konforuyla dikkat çeken Leon, bu üçlüyü gayet başarılı bir şekilde bir araya getirmiş. Bunların yanına teknolojiyi de ekleyince keyif katlanıyor. Kısacası bu haftaki test misafirimiz Seat Leon 1.4 lt TSI Excellence oldu.

DIŞTAN BAKINCA

Leon’un zaten başarılı olan tasarımı bazı yeniliklerle daha da iyi hale getirilmiş. Ön ve arka kısım öncekine göre daha keskin, şık ve iddialı çizgilerle donatılmış. Ön panjurun genişlemesi otomobilin daha büyük algılanmasına sebep oluyor. LED far grubunda Ateca’dan izler mevcut. Bu far grubuyla daha geniş aydınlatma sağlanmış ve sinyaller de gündüz LED grubunun içine yerleştirilmiş. Genel hatlarını koruyarak değişen tampon grubuna arka taraftaki far grubu da eşlik etmiş. Kısacası bu gibi değişimlerle Leon güncel bir görünüme kavuşmuş.

İÇTEN BAKINCA

İç mekâna adım atınca dışarıya göre değişimin daha fazla olduğu görülüyor. Çok şık bir tasarıma sahip kokpitte herşey kolaylaştırılmış. Sürücü odaklı kokpitte ekrana ulaşmak, klimalara dokunmak, kısacası her şey elinizin altında. 8 inç ekran araçla ilgili kontrollere erişim sağlayarak butonlara ihtiyaç ortadan kaldırıyor. Leon tarihinde bir ilk olan elektronik el frenine geçilmiş.

Vitesin önündeki göze bir adet wireless şarj ünitesi yerleştirilmiş. Yenilenen Leon, genel olarak sınıf standartlarında gayet yeterli bir iç mekân kalitesi sunuyor. Arka kısımda üç kişi için yeterli bir diz ve baş mesafesine sahip. Ayrıca arka tarafta oturanlara yönelik, kolçak ve havalandırma da bulunuyor. Bunun yanında kabinde alınan tedbirlerle daha sessiz bir ortam elde edildiğini de belirtmek gerekir.

MOTOR VE PERFORMANS

Leon kaputunun altında 1.4 litrelik 150 HP güç ve 250 Nm tork üreten bir motor yer alıyor. Performansın yanında ekonomiyi de sunan bu motor, 7 ileri DSG şanzımanın da yardımıyla 0’dan 100 km/s hıza 7.9 saniyede ulaşıyor. Test sürüşümüz boyunca 7.0 lt/100 km’lik ortalama test tüketimi elde ettiğimizi not edelim. Biraz agresif kullandığımız Leon’u daha sakin bir kullanımla ortalama değeri aşağıya çekmek haliyle mümkün.

Süspansiyon sistemi orta sertlikte olan Leon, konforu ve sportifliği bir arada sunabiliyor. Frenleri de başarılı. Leon, yüksek hızlarda yolunu kaybetmiyor. Virajlarda da yol tutuşundan ödün vermiyor. Özetle, tasarım, performans ve konfor üçlüsünü iyi bir şekilde bir araya getiren Seat Leon’u bir test edin derim.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

otohavadis@gmail.com