Yapay zekâlı teknoloji

Mercedes, Yeni A-Serisi ile otomotiv sektöründe çığır açan, yapay zeka kullanan bir özellik sundu: MBUX - Mercedes - Benz Kullanıcı Deneyimi uygulaması Türkiye’de ilk defa müşterilerle buluştu.

Yeni A-Serisi ile beraber sadece kendi segmentinde değil, bütün otomotiv sektöründe çığır açan, devrim niteliğinde bir özellik sundu: MBUX - Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi uygulaması Türkiye’de ilk defa müşterilerle buluşuyor. Bu teknolojisi ile Yeni A-Serisi, yolcularıyla arasında daha önce hiçbir otomobilin kuramadığı kadar şahsî iletişim kuruyor. Kısacası bu haftaki test misafirimiz, MBUX özelliğine sahip Mercedes A 180 d AMG 1.5 lt. 116 HP güce sahip versiyonu oldu.

DIŞTAN BAKINCA

Yeni A 180 d sportif ve dinamizm odaklı dış tasarımı ile aracı kullanmak için insanı harekete geçiren bir görünüm sergiliyor. Aşağıya doğru kıvrılan motor kaputu ve krom süslemelerle meşale formlu gündüz farlarına sahip ince tasarımlı LED ön farları yenilikçi bir ön görünüme sahip. Ki, bu son derece dinamik ve çekici bir hava sunuyor. Tasarımı modernleştirilen ve markanın imzası olan ön ızgara Mercedes ‘Yıldız’ına ev sahipliği yapmaya sürdürüyor. Ön ızgara merkezî gümüş yatay çıta ile ikiye bölünüyor.

Elmas görünümlü süslemelerde kalite algısına vurgu yaparak otomobilin sportif ve dinamik duruşunu tamamlıyor. Aks mesafesinin arttırılması ve profilde uzanan çizgi sayesinde araç görsel olarak daha uzun görünüyor. Büyüyen çamurluklar sportifliğe katkı sunarken daha ağırbaşlı bir görünüm ortaya çıkartıyor. Daha yüksek cam çizgisi sayesinde geniş bir arka tasarım elde edilirken omuz çizgisi belirginleşmiş.

İÇTEN BAKINCA

Aracın içine adım atınca, Mercedes-Benz’in, tamamen yeni bir alan hissi ile kompakt sınıfta yeni A-Serisi’nin iç mekân tasarımı ile lüks ve modern kavramlarını yeni bir tanım getirdiğini fark ediyorsunuz.

İç mekân mimarisinde yenilikçi ön konsol ve gösterge paneli yaklaşımı ön plana çıkıyor. Mercedes bir ilke imza atarak gösterge panelinde bir siperliğe yer vermiyor. Böylece gösterge panelinin ana gövdesinin çizgisi kesintiye uğramadan bir kapıdan diğerine uzanıyor. Kokpitte fazlasıyla dikkat çeken yenilikçi geniş ekran tamamen açıkta duruyor. Geniş ekranlı gösterge paneli iki adet yatay ekrana bölünürken alt bölüm bir girinti ile üst bölümden ayrılıyor. Bu yüzden gösterge paneli görsel olarak havada asılı kalmış izlenimi uyandırıyor. Kokpitteki ekranların hepsinde dünyanın en gelişmiş ve en hızlı ekran grafik yapısı kullanılıyor. Haritaları arttırılmış gerçeklikle 2D ya da 3D sunuyor. Sürücünün akıllı saati varsa araca dışarıdan müdahale edebiliyor. Türbin görünümlü havalandırma ızgaraları ise kesinlikle gözden kaçmıyor ve sportif tasarıma fazlasıyla katkı sağlıyor. Yeni A-Serisi, önceki nesil ile kıyaslandığında 29 litre artışla 370 litrelik bir bagaj kullanıma sunuyor.

MBUX–Mercedes-Benz User Experience

Yeni A 180d (Yeni A-serisi) aynı zamanda “Mercedes me connect” teknolojisinde de yeni bir dönemin başlangıcı olan yenilikçi araç içi bilgi ve eğlence sistemi MBUX - Mercedes-Benz User Experience (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) ile donatılan ilk Mercedes-Benz modeli konumunda. Bünyesinde barındırdığı yapay zekâ teknolojisiyle öğrenme özelliğine sahip olan MBUX kişiselleştirilebiliyor ve kendini kullanıcı davranışlarına uyarlıyor. Sistem bu yönüyle sürücü, yolcular ve otomobil arasında benzersiz bir bağ kuruyor. Donanım seviyesine bağlı olarak sunulan dokunmatik, yüksek çözünürlüklü geniş ekran, arttırılmış gerçeklik teknolojisine sahip navigasyon ekranı ve “Hey Mercedes” anahtar kelimesi ile aktif hâle gelen, tabii konuşma dilini de anlama özelliğine sahip olan akıllı sesli komut sistemi ve ön cama yansıtılan sanal gösterge paneli diğer önemli özellikler olarak öne çıkıyor.

MOTOR VE PERFORMANS

Test aracımızın kaputunun altında 116 HP ve 260 Nm güç üreten dizel motor yeni 7G DCT çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine edilmiş. Optimize edilen turbo kadar motora yakın konumlandırılan ve AdBlue® teknolojisi ile desteklenen emisyon arındırma sistemi kullanılan motor yüksek verimlilik seviyesiyle dikkat çekiyor. Otomobil 0-100 km/s hızlanmasını 10.5 saniyede gerçekleştirirken maksimum hızı 202 km/s olarak verilmiş. Fabrika verilerine göre 4.1 lt/100 km olan ortalama yakıt tüketimini testimiz süresince 4.7 lt/100 km olarak not ettik. Özellikle iç tasarımdaki devrime ekonomikliğin de eklediğini görmüş olduk. Yeni A 180d sessiz, dingin ve titreşimden uzak bir sürüş sunuyor. Önceki nesil ile kıyaslandığında iyileştirilen yürüyen aksam, karoser yalıtımı ve akustik kadar şasi ve iskelette alınan önlemler de sürüş konforuna katkı sağlıyor. Rüzgâr sesi önceki nesle göre iyileştirilmiş. Süspansiyonların biraz sert olması sürüş konforu olumsuz etkiliyor. Yeni A 180d’de standart olarak sunulan 16 inçlik jant seçeneği 19 inçe kadar uzanıyor. Standart olarak gelen Dynamic Select ile birlikte isteğe bağlı olarak sunulan aktif ayarlanabilir amortisörler kişiselleştirilmiş bir sürüş deneyimi sunuyor. Araç, bünyesinde barındırdığı çeşitli güvenlik sistemleriyle de sürücüsüne destek veriyor.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

otohavadis@gmail.com.