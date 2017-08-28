Yeni Fiat 500L Türkiye’de: Daha havalı bir SUV

Ferah iç hacmi ve kullanışlılığıyla ailelerin tercihi olan Yeni Fiat 500L, yenilenen tasarımı, güncellenen teknolojisi ve artan SUV karakteri ile ülkemizde satışa sunuldu.

Ferah iç hacmi ve kullanışlılığıyla ailelerin tercihi olan Yeni Fiat 500L, yenilenen tasarımı, güncellenen teknolojisi ve artan SUV karakteri ile Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni 500L, 1.4 litre benzinli, 1.3 ve 1.6 litre Multijet II dizel motorları ve 1.3 Multijet dizel motorda sunduğu otomatik şanzıman seçeneği ile bayilerdeki yerini aldı. Şehirli ruhunu yansıtan PopStar ve SUV karakterini taşıyan CrossPlus versiyonları ile dikkat çeken Yeni 500L ayrıca 7 koltuklu, daha uzun karoserli Wagon versiyonu ile de geniş ailelere hitap ediyor. Yeni Fiat 500L, Ağustos ayından itibaren 79 bin 900 TL ile 105 bin 900 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

HEM AİLE İÇİN HEM DE SUV

Fiat 500L’nin İzmir’de gerçekleşen lansman toplantısında konuşan Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, müşteri beklentilerinin değişimi ile SUV tercih edenlerin sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekerek “Yenilenen 500L hem aile otomobili hem de SUV özelliklerini bir arada bulundurmasıyla rakiplerinden ayrışıyor. Ülkemizde bugüne kadar yaklaşık 10 bin satış adedine ulaşan Fiat 500L, dünya genelinde de 400 bin adedi geçen bir satış başarısı yakaladı. Avrupa ve Türkiye’de segmentinin lideri 500L, yenilenen yüzüyle Fiat markasına güç katacaktır” dedi.

Fiat’ın dünya genelinde ilk olarak 2012 yılında tanıttığı ve küresel çapta 400 bin adedi aşan satış başarısına ulaşan 500L, orijinal 500’e özgü değerleri ile ikonik kimliğini korurken, 500 tarzını ve ruhunu bir aile otomobilinin ferahlığı ve fonksiyonelliği ile birleştirmesiyle dikkat çekiyor. Tasarımı ve teknolojik altyapısı yenilenen 500L, aynı zamanda SUV özellikleri arttırılarak daha baskın bir karakter ve kimliğe sahip oldu.

Aytaç ayrıca, “Ülkemizde lüks mini segmentte en çok tercih edilen model olan Fiat 500, yenilenen 500L ve her geçen gün pazardaki varlığını güçlendiren 500X modellerimizden oluşan Fiat 500 Ailesi’yle daha çok otomobilsevere seslenebilmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

3 farklı donanım, 3 farklı ruh

Her versiyonun iç mekânı kendine özgü bir kimlik yansıtıyor. PopStar versiyonu, gövde rengiyle uyumlu kokpit tasarımı, siyah kumaş koltukları ve kabartma 500 logosuyla modelin genç ve modern yüzünü yansıtıyor. Kapı içi kaplamalar yumuşak siyah bir kumaşla kaplanmış kol dayanağı ile güçlendirilirken, gösterge tablosu, kokpit ile otomobilin gövdesine uyacak şekilde beyaz renklendirilmesiyle dikkat çekiyor.

Yeni Fiat 500L’nin PopStar versiyonu, temel konfor ve güvenlik beklentilerini yokuş kalkış desteği, devrilme önleme sistemi (ERM), elektronik denge kontrolü (ESP), 6 hava yastığı, klima kontrolü, hız sabitleme, çok fonksiyonlu deri direksiyon, elektrikli ayarlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar, 3.5-inç renkli TFT ekran, Bluetooth ve ses kontrollü Uconnect ™ radyo, 60/40 oranında katlanabilen arka koltuk ve LED gündüz farları da dahil olmak üzere birçok özelliği standart sunarak karşılıyor.

CrossPlus versiyonu ise 7 inçlik yüksek çözünürlüklü ekrana sahip U-Connect bilgi-eğlence sistemi, Apple Car Play desteği, deri/kumaş kombine koltukları ve kabartmalı 500 logosu ve titanyum vinil konsol kaplaması ile modelin sportif yönünü ve maceracı ruhunu ifade ediyor.

CIVIL CIVIL 500L

500 Ailesi’nin renkli ve eğlenceli ruhunu yansıtan yeni 500L ülkemizde, 10 farklı opak ve metalik renge ek olarak iki farklı tavan rengi seçeneği ile sunuluyor. 500’severler parlak siyah ve beyaz tavan renk seçenekleri ile pek çok farklı renk kombinasyonu oluşturabilecekler. Bu renkler arasında yeni Okyanus Mavisi, Bakır Turuncusu, Karamel Kahve, Bulut Beyazı, Fırtına Sarısı, Sonsuz Siyah, Duman Grisi, Mistik Grisi, Toskana Yeşili ve Tutku Kırmızısı gibi renkler yer alıyor.

SATIŞ HEDEFİ

Altan Aytaç, “Bu senenin sonuna kadar 500 Ailesi’nde yaklaşık 2500 adetlik bir satış gerçekleştirmek istiyoruz. Önümüzdeki yılın tamamında ise 500X + 500L kendi segmentinde yüzde 10’luk bir pay alıp oradaki adedi de 3500-4000 bandına taşımayı hedefliyoruz. Bu satışlarda 500L’nin satış hacminin daha yüksek olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

İKONİK 500

Bu yıl aynı zamanda Fiat 500 Ailesi’nin ikonik modeli Fiat 500’ün 60. yılını kutladığına dikkat çeken ve bu yıl dönümü anısına geliştirilen özel seri “Fiat 500 Anniversario’yu” satışa sunduklarını vurgulayan Altan Aytaç, “2007 yılında yenilenerek aramıza katılan Fiat 500, 10 yılda dünya genelinde 2 milyon adedi aşan satış rakamıyla büyük bir başarı sağladı. 1957 yılından bu zamana kadar ise 6 milyon adedin üzerinde satış rakamına erişti. Fiat 500 daima genç görünümüyle ilgi görmeye devam ediyor; Avrupa’da kendi segmentinde liderliğini sürdürüyor.” dedi.

HABER: RECEP BOZDAĞ

otohavadis@gmail.com