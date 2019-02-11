Yerinde duramayan sempatik

Makyajlı 4. nesil Clio gerek tasarım gerekse de konfor özellikleriyle yerinde duramayan sempatikliğine güç katmış.

Dördüncü nesliyle 2012’de karşımıza çıkan yeni Renault Clio, 2018’de hafif makyaj geçirdi. B sınıfının iddialı üyesi, daha zengin motor ve daha kaliteli donanım seçenekleriyle geldi. Ülkemizde en çok tercih edilen modeller arasında yer alan Clio, küçük dokunuşlar ile daha dinamik bir görünüm ve kalite algısı daha yüksek bir hava kazandı. Bu arada, makyajlı dördüncü nesil Clio’yu tanıtırken, Renault’un 5.neslini tanıtmaya başladığını da buraya not düşelim. Renault, 15 milyon satış adedine ulaşan ikonik modeli Clio’nun beşinci nesli olan Yeni Clio’yu tanıtırken, “Daha modern ve atletik bir görünüme kavuşan Yeni Clio, 30 yıldır modeli başarıya taşıyan DNA’sını koruyor. Önceki dört neslin de mirasını barındıran Yeni Clio, efsaneye uygun yeni bir sayfa açıyor” deniliyor. Kısacası Renault’nun B segmentinin sempatik temsilcisi, efsane 1.5 dCi EDC motor ve Icon donanım paketi ile bu haftaki misafirimiz oldu.

Dıştan bakınca

Makyajlanan Clio’da, ilk olarak markanın Talisman ve Megane hatcback modellerinde kullanılan C şekilli gündüz farlarını da içeren full-LED teknolojisinin kullanılması dikkat çekiyor. Aracın ön kısmına el atılarak üzerinde Renault logosu yer alan ızgara yeniden tasarlanmış. Bunun yanında alt kısım araca daha modern bir hava katmak amacıyla genişletilmiş ve bu da daha kaslı görünmesini sağlamış. Arka kısımda daha fazla sağlamlık hissi vermesi bakımından etek kısmı çizgilerine el atılmış. Özetle Clio’nun dış tasarımında yaşadığı değişimler yenilenen ön tampon, farların içine alınan gündüz LED’leri, yeni stop grafikleri, yeni renk ve jant seçenekleri. Yeni Clio’ya “Intense Kırmızı”, “Titanyum Grisi”, “İnci Beyazı” ve “Demir Mavisi” dört yeni renk seçeneği de eklenmiş. 4062 mm uzunluk, 1732 mm genişlik ve 1448 mm yükseklik değerlerine sahip Clio’nun bagaj hacmi ise 300 litre.

İçten bakınca

Clio’da üst segment modellerinde kullanılan malzemelere yer verilerek kullanıcı memnuniyetini bir adım öteye götürmeyi hedeflemiş. İç mekânda kullanılan döşemeler yepyeni ve kullanılan plastik aksamın dokunuş ve görsel hissiyatına önem verilmiş. Piano Black kaplı tek parça ön konsol derli toplu duruyor. İç mekândaki krom detaylar şıklığını arttırırken, havalandırma ızgaralarının etrafındaki kırmızı ayrıntılar dikkatten kaçmıyor ve iç mekana renk katıyor. Kapılardaki kol dayama ve onun iç kısımlarında kullanılan yumuşak malzeme kalite hissinin artmasına katkıda bulunuyor.

Üst seviye Bose ses sistemi ise standart olarak sunulmuş ve bu sistemle donatılan ilk B segmenti Renault modeli. Direksiyonun üstünde hız sabitlemenin hızı arttırma - azaltma ve hafıza-iptal düğmeleri yer alıyor. Vitesin önündeki eşya gözünde SD kart, AUX ve USB girişleri mevcut. Araçlarda en sevdiğim öğe olan kolçak, sürücü koltuğuna sabit. Yukarı-aşağı ayarlanabiliyor. Kolçağın içinde küçük de bir eşya gözü yer alıyor. Arka kısımda diz-baş mesafesi sınıfının sınırlarında. Özetle, Renault kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gören Clio’da üst segment modellerinde kullanılan malzemelere yer vererek kullanıcı memnuniyetini bir adım öteye götürmüş.

Motor ve performans

Test aracımızın kapunun altına vazife gören 1.5 litrelik dizel motor 4000 d/d’de 90 HP güç ve 1750 d/d’de 220 Nm tork üretiyor. Alt devirden itibaren sağladığı tork ile şehir içinde ihtiyaç duyulan gücü sorunsuzca sunuyor. EDC şanzımanla kombine edilen ünite, fabrika verilerine göre, 0-100 m hızlanmasını 13.1 saniyede gerçekleştirirken, 176 km/s maksimum hıza ulaşıyor. EDC vites kutusunun hızlı tepkileri ve sarsıntısız vites geçişleri sayesinde de sürüş konforu üst seviye çıkıyor. Yine fabrika verilerine göre ortalama 3.5 lt/100 km tüketim değerine sahip olan araçta testimiz süresince elde ettiğimiz ortalama değer 5.6/100 km oldu. E! Biraz dinamik kullanınca... Clio, görüş açılarının başarılı yapısı, hassas çalışan park sensörleri sayesinde dar alanda rahat hareket etmenize imkân sağlıyor.

Ayrıca, aracın dönüş çapının da küçük olması şehir içinde pratikliğini arttırıyor. Clio’da hafif sert ayarlı süspansiyonların tercih edilmesi darbe emiş konusunda iyi netice alınmasını sağlamış.

Sonuç

Yeni Clio gerek tasarım gerekse de konfor olarak özellikle makyajlı 4. neslin yerinde duramayan sempatikliğini arttırmış. Ekonomik bir motora sahip olan yeni Clio, özellikle şehir içindeki kıvraklığı ile istekleri rahatlıkla yerine getiriyor. Gerek tasarımı gerekse de konfor özellikleri ile ön sıralardaki yeri ise sağlam. Yani ilki 1990 yılında lanse edilen Clio, 15 milyon satış adedine ulaşan ikonik modeli Clio, Renault Grubu’nun dünyanın dört bir yanında en çok satan otomobili oldu. Başta da dediğimiz gibi, siz dördüncü nesil makyajlı tanıtımını okurken, Renault beşinci nesil tanıtımına başladı.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

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