Yerli otomobil CEO'su için 3 isim

İlk örneği 2019’da, seri üretimi de 2021’de bitirileceği ifade edilen yerli otomobilin şirketi için 3 CEO ismi geçiyor. Bakan Özlü'nün açıklamasına göre CEO Türk ve uluslararası alanda başarı elde etmiş birisi olacak.

Akşam gazetesinden Sümer Demirciler'in haberine göre, yerli otomobilin üretiminde CEO görevini üstlenmesi beklenen isimler arasında Ali Pandır bulunuyor.Geçmişte Tofaş CEO’su olan Pandır, ardından Fiat'ta iş geliştirme direktörlüğü yapmıştı. Pandık, son olarak Erdemir Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütüyordu. CEO’luk için teklif götürüldüğü düşünülen diğer bir isim Tarık Tunalıoğlu. Tunalıoğlu’nun Renault Bursa Fabrika Müdürlüğü dışında uluslararası alanda da önemli deneyimi bulunuyor. Kulislerde konuşulan üçüncü isim ise ünlü Türk tasarımcı Murat Günak. Günak’ın tasarımını yaptığı otomobiller arasında Mercedes SLK, Peugeot 206, Volkswagen Eos ve Golf GTI bulunuyor.

'BİR ADAY BULDUK'

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de CEO seçimi için şunları söyledi:

"Bir araştırma yaptık küresel ölçekte başarılı olabilecek bir CEO seçiyoruz. Süreç işliyor. CEO Türk olacak. Uluslararası otomotiv piyasasında uluslararası bir başarı elde etmiş olacak. Bir görev almış olacak ona bakacağız. Ve öyle bir aday bulduk. Çok başarılı uluslararası otomotiv piyasasını bilen aktif çalışan bir isim. Teklif götürdük kendisini kararını bekliyoruz."

Yerli otomoboili üretecek firmalar Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding olarak belirlenmişti.