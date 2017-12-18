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19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Yerli otomobile CEO aranıyor

18 Aralık 2017, Pazartesi 11:47
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil ile ilgili yaptığı açıklamada, çalışmalar için bir CEO aradıklarını söyledi.

Yerli otomobil herkes tarafından merakla bekleniyor. Henüz nerede üretileceği kesinlik kazanmayan yerli otomobilin elektrikli olması planlanıyor. Proje hakkında son açıklama Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’den geldi. Bakan Özlü, Milliyet gazetesi yazarı Abdullah Karakuş’un sorularını yanıtladı. İşte Karakuş’un bugünkü yazısının ilgili kısımları:

– Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrikli araba üzerinde duruyor… Eğilim nedir?

Dünyadaki eğilim elektrikli araçtan yana. Bizim ortak girişim grubumuz da elektrikliden yana görüş ifade ediyor. Bu konuda bir Bakanlar Kurulu kararı hazırladık.

Yerli otomobille ilgili özellikle şarj istasyonları kurulması ve yine bunun elektrik dağıtım sistemine etkileri konusunda yapılabilecek çalışmaların bakanlığımızla koordine edilmesini öngören bir çalışma, Bakanlar Kurulu kararı çıkarıyoruz. Bunun da sebebi, bazı belediyelerimiz, ‘elektrikli otomobil geliyor, şarj istasyonu ihalesini yapalım, bir an önce biz bu işten biraz mesafe alalım' diye düşünmüş. Onların önüne geçmek için. Koordinasyonun Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılacağına ilişkin karar şu an Bakanlar Kurulu imzasında, bugün yarın çıkar.

– Şarj istasyonlarını da siz mi kuracaksınız?

Şu anda net değil. Biz, yerel yönetimler, belediyeler, EPDK gibi kuruluşların bu konuda taahhüde girmesini istemiyoruz. Ortaya araç çıksın, servisi, dağıtımı, şarj istasyonlarını tamamını bir paket olarak düşüneceğiz.

DÖRT MODELLE GELİYOR

– Babayiğit şirket grubu mu kuracak bu istasyonları da?

Babayiğit şirket grubuna vereceğimiz devlet desteklerin tasarımını beraber yapacağız. Teknik ve mali analizle birlikte olacak. Dolayısıyla kapsamında dağıtım şarj istasyonları olur mu, olmaz mı bu daha belli değil.

– Kaç model olacak?

Teknik adamların söylediği dört model. Biz de dört modelle piyasaya girmeyi hayal ediyoruz.

CEO ARANIYOR

– Yerli arabada son durum nedir?

Yerli arabada durum gayet iyi. Ortak girişim grubu üyeleri çok istekli. İstanbul'da bir çalışma ofisi kurduk. Her grubun personeli var. Sürekli çalışıyorlar. İkincisi, teknik ve mali analiz yapmak üzere bir danışmanlık firmasından hizmet alma sözleşmesi yaptık. Firma küresel düzeyde hangi kategoride, hangi segmentte araçla piyasaya girmemizin doğru olacağına, ne kadarlık bir sermayeyle bu işi yapmamız gerektiği ve ilerde bu işin mali boyutunun nerelere varacağına ilişkin güzel bir teknik ve mali bir analiz yapıyor. Yine bu yeni yapıya bir CEO arıyoruz. Bir genel müdür arıyoruz. Bunun için de profesyonel bir çalışma yürütüyoruz.

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