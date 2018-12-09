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9 ARALIK 2018 PAZAR - YIL: 49

Kitap fuarı nedir, ne işe yarar?

Özgür ÖZCAN
09 Aralık 2018, Pazar
Kitap fuarları koca koca mekânlarda ya da alanlarda oluşturulan bir çok insanın ve binlerce kitabın yer aldığı bir gösteri merkezidir.

* Kitap fuarları hayatın monotonluğundan sıkılan, farklı bir şey yapmak isteyenler için bir fırsattır.

* Kitap fuarları zamanı bol olan, yapacak bir işi olmayan veya canı sıkılanlar için birebirdir. (Sonuçta bu tarz yerlere girip-çıkmak, şöyle bir tur atmak nereden baksanız en az iki saatinizi alır.)

* Kitap fuarları, hayatında kalabalık görmemiş insanlar veya kalabalıktan hoşlananlar için önerilebilir. (Karınca misalidir bu yerler, mahşer günü kalabalığı gibidir.)

* Kitap fuarları sosyal medya hesaplarına muhteva eklemek, beğeni almak ve retweetlenmek için harika manzaralara sahiptir.

* Kitap fuarları kendinizi farklı ve entellektüel hissetmek için tam aradığınız yerdir. Tek yapmanız gereken elinizde bir kitap, uygun bir mekan ya da yayınevi standı önünde güzel bir fotoğraf çekip sosyal medyadan paylaşmaktır. (Bu ülkede elinde kitap olan insan pek göremeyiz zaten.)

 

Etiketler: Pazar Ola
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