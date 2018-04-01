1 Nisan özel sayı!

Editörden...

Sevgili okurumuz;

Büyük bir heyecanla başlattığımız "Pazar Ola" sayfamızı sizlerin teveccühü ile ilk günkü heyecanıyla devam ettiriyoruz.

Güzel geri dünüşler alıyoruz. "Pazarı pazar yapan sayfa" diyenlerden tutun "en sevdiğim sayfa" diyenler, hatta fuarları bile güzelleştiriyor diyenleri duyduk!

Bu ilginizin yanında eli kalem tutan siz kıymetli okurlarımızın gündem ağırlıklı karikatür, yazı vs. (fıkra, hatıra, gündemi yakalayan mizahî yorumlar) bekliyoruz. Mail adresimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

"PAZAROLA" yazıp "9595"e kısa mesaj gönderip 1 şakaya sahip olmanızı bizde isterdik, ama şu anda sizlerle sadece "@yasyapazarola" kullanıcı adı ile twitter hesabımızdan etkileşimde bulunabilmekteyiz. Bizi takipte kalın...

Not: Pazar Ola sayfası Pazarı Pazar yapıp, Pazartesi sendromunu gidermekle beraber yan etki olarak başka günleri Pazar sanmanıza sebep olabilir. Amman dikkat!

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Eyylence

Değerli kardeşlerim,

Büyüme oranlarımız açıklandı, her zamanki gibi rekor bir büyüme geldi hamdolsun. Bu seferki büyümek de değil, tam % 7,4 büyümüşüz ki, sıçramaya ramak kalmış sadece.

Malûmunuz, yıllar önce paramızdan altı sıfırı attık. Hatırlayalım, nasıldı o günler? Bir milyon liraya tuvalete gidiyorduk. Hey gidi günler hey… Sıfırların altısı fırlayınca, tuvalete artık bir liraya gider olduk.

Bunu söyleyince karşı çıkan malûm zihniyet ne diyor, “Önemli olan dolar, o nasıl oldu?” diye soruyor. Ben sana söyleyeyim yıllara göre WC-dolar fiyatlarını: 2002 - 1.00 $, 2005 - 0.75 $ , 2008 - 0.50 $, 2015 - 0.40 $ ve 2018 - 0.25 $! Demek ki, yabancılar aynı paraya –afedersiniz- daha çok def’i hacet yapabiliyorlar! Kimin işine yaramış, ekonomimizin içine müdahale etmek isteyen dış güçlerin. Gelin, hep birlikte oyunlarını bozalım…

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Pool''luk

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