Kendine Entel

Bir gün İstanbul sokaklarını köyün delisi gibi arşınlarken, e tabi denizsiz memleketli olmanın verdiği eziklikle, vay martı geçti resmini çek, dalga kabarcığını çek, denizi arkaya al, bide beni tek çek derken telefon galerisi oldu, Atlas Okyanusu. Telefonu ellediğim yerde tuz izi kalır oldu :)

Yine bir gün başımda kavak yelleri dolanıyorum, önünden bir kaç defa geçtiğim bir restorasyon dikkatimi çekti. Üzerinde Ahmet Faiz Bey yazıyor. Beynim üç saniyede tarihe merak saldı, daha doğrusu isimden yürüdüm tarihe. Ahmet Faiz Bey kimdi acaba?

“Berzenciler adıyla tanınan bir aileden gelmektedir. Son devir Osmanlı âlimidir” yazıyor bazı kaynaklarda . Tabiî o zamanlar faktöring gibi yasal tefecilere yer vermezler. Bunun yerine herkes birbirine borç verir, fakat toplumun geneli maddî olarak da sarsıntıda olduğundan faiziyle geri alırlardı. Ahmet Bey de bir âlim olduğu için faize karşıdır. Verdiği borçları, yardımları asla faiziyle almaz ve bazen de hiç geri istemezdi. Cenâb-ı Rabbil âlemin de bu ihlasından dolayı köşkler içinde oturtmuştur. Bunu çekemeyen “ilahı para olan”, çıkarlarının köpeği olmuş avam kesim de çoktur. Ahmet Faiz Efendinin bu mütevazılığı ve Allah korkusu kokan hareketleri, nam-ı safderun insanlar arasında “Ahmet faiz yemez” olarak anılmaya başlamıştır. Tabiî bu arada faize düşkün bir kesimin çanına ot tıkamaya da başlamasıyla zamanla adamın ismini “Ahmet Faiz”e evirmişlerdir.

Kimbilir tarihin derin sayfaları nasıl da gerçeklerin üstü cerbezelerle kapatılıp saçma sapan hikâyelerle bize sunulmuştur.

Bak sana diyorum, bugün yarına tarih olarak yazılırken, müdakkik ol. Fikrin her iki ucunda dur analiz et, fanatik olma. Tamam arada ol keyifli oluyor ama abartma ...

