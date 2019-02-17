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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Avurpa’nın esas sıkıntısı: Dış mihrak eksikliği!

17 Şubat 2019, Pazar
Her birinize ayrı ayrı selâmlarımı ve saygılarımı iletiyorum çok güzide Pazarola okurları! Geçen hafta yoktum diye kayıp bürosuna başvuranlarınız hatta ve hatta Müge Anlı’ya çıkanlarınız olmuş.

Arkadaşlar rica ediyorum endişelenmeyin. Amerikan Başkanı dahil bütün insan ırkının ve dahi haşeratın bildiği gibi -çünkü yedibin kere söyledim, İstanbul Dikilitaş’tan ilân etmeme ramak kalmıştı artık- ÇEKYA’DAYIM! Bu arada ben Çekya diyorum diye dalga geçiyorum sananlarınız var biliyorum, kulağıma geliyor. İstihbaratım sağlamdır. Eeee biz de kendimize göre bir çevre yaptık yani. Gerçekten ülkenin adı Çekya. Çin’e Çinya demek gibi bir şey değil bu. Resmî olarak Çekya yapmışlar adını. 50 yaş üzeri saygıdeğer okurlarım için Çekoslovakya diyeyim, o şekilde daha bi çağrışım yapabilir. Neden mi buradayım? Tabi ki halkına hizmette sınır tanımayan bir Türkiye Geneli Belediye Başkan Adayı olarak, Avrupa’daki belediyeciliği gözlemleyip, ülkemizdeki muhteşem hizmetlerden Avrupa’yı da haberdar edebilmek için geldim. Çünkü ben büyük resmi görmeyi kendine şiar edinmiş, yalnızca kendi halkına değil bütün Dünya vatandaşlarına huzuru tattırmayı hedefleyen bir Dünya Lideriyim. 

Yerlere çöp atmazsak çöpçüler işsiz kalır

Bakın daha ben buraya geleli 7 gün oldu. Şimdiden buraları güzelleştirmeye başladım. Sokakta oraya buraya ufak ufak çöpler atıyorum. Bunu görenler “Aaa demek buralara çöp atılabiliyor” diyerek çöplerini etrafa atacak. Bunun sonucunda ne olacak? Tabiî ki Çekya belediyeciliği pasımı görüp müthiş bir gole koşacak ve daha fazla belediye işçisi istihdam edecek. Çünkü sokaklara çöp atan olmazsa, çöpçüler işsiz kalır. Tabiî yani bu Avrupa nasıl kalkınacak başka türlü? İkinci olarak burada herkesin trafik kurallarına azamî şekilde uyduğunu üzülerek gördüm. İnsanı çileden çıkartacak kadar uzun süreli kırmızı ışıklar yanmadığı için yayalar sabırla bekliyor, aynı şekilde bir yaya karşıdan karşıya geçeceği zaman arabalar durup yol hakkı tanıyor. 

Maalesef hiç umut yok...

Bakın sayın arkadaşlar, bu şekilde kurallara uyan vatandaşlarla hiçbir şekilde para kazanamazsınız. Para kazanamazsanız da borçlarınızı ödeyemezsiniz. Zaten anladığım kadarıyla pek yeni yol ve köprü de yapmadığınız için fazla borcunuz yok. Çok durağan bir ekonominiz var. Olmaz böyle. O sebeple hemen bir restorasyon çalışmasına başlanmalı buralarda. Ya da bir havalimanı yapılıp sonra batırılabilir meselâ, o şekilde bir hareketlilik yakalayabilirsiniz. Ama şu an mevcut durumunuzda ben hiç umut görmüyorum. O sebeple acilen kendinize bir dış mihrak edinmelisiniz. Bizim elimizde birden fazla dış mihrak ve şer odağı olduğu için bazılarını size verebiliriz. Şimdilik bu söylediğim taktikleri uygularsa Avrupa çok kısa bir sürede kalkınacaktır, yüzüne kan gelecektir diye düşünüyorum.  Bakarsın yarın öbür gün bizim gibi bir süpergüç olursunuz da halkınıza erzak tanzim edersiniz, belli mi olur... 

ÇEDİLE HANIM

Etiketler: Pazar Ola
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