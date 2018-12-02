Hazırlayan: Ahmet SAFA

- Bulbistan diye bir ülke duydum, orada yöneticiler keyfi hükümler ile idare ediyormuş. Kendi hükümlerini kanunlaştırmak da neyin nesidir bayım? Kanunlara niçin uyarız?

Kanunların hakim olmadığı yerde istibdat vardır, zulüm vardır. Kendi yaklaşımlarını kanun olarak sunan kişiler zalimlik rolünü üstlenirler.

- Bazıları hastalığa tutulmuş gibiler bayım! Konuşma yetilerini kaybetmişler sanki.

Korku en bulaşıcı hastalıktır. Korkan da konuşamaz ve bir müddet sonra farklı düşünemez bile.