- Bazı “büyük” adamlar okumanın kötülüğünden bahsediyorlar bayım. Çok şaşırıyorum böyle “okumuş”lara. Okumak, cehaletten kurtulmak, dünyayı anlamaktır. Size biçilen hayatı değiştirebilmektir. Mevcut kurduğu hayat düzeninin yıkılmasını istemeyenler elbette okunmasını istemezler. Ahmet SAFA

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