—-Birçok ürüne üst üste zam gelmesine rağmen fazla tepki göstermeyen halk, çok daha ucuz olan poşet ücretine niye bu kadar tepki gösterdi bayım?

Bedava sirke baldan tatlıdır. Bedava olan bir şey için ücret istemek milletin zoruna gidiyor. İlerde zam gelir, poşet 50 kuruş olunca tepkiler normalleşir, az sabır. Ahmet SAFA

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