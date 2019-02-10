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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Beleş İngilizce

10 Şubat 2019, Pazar
7. Ders

Merhaba arkadaşlar! “Hocam ödev vardı" dediğiniz duyar gibiyim. Yaa varsa var ne meraklısınız ödev yapmayan arkadaşlarınızı rencide etmeme. Neyse bu hafta keyfim yerinde o yüzden kimseyi rencide etmiyorum. Hatta kimsenin belinde odun bile kırmayacağım hadi yine iyisiniz. Bu haftanın konusuna gelecek olursak çok güzel olur. Ama bir türlü gelemiyoruz. Hep geliyor gibi oluyoruz. Fakat o da ne birden başka şeyler anlatıyoruz. Gerçi bu haftanın konusuyla epey alâkalı bir durum gibi bu. Lokasyonları öğrenmemiz gerekiyor normalde. Fakat aklım başımda değil ve nerede olduğunu da bilmiyorum. Daha aklın nerede sorusuna cevap veremediğim için bu hafta hayvanları öğreneceğiz. Hayvan dediysek de bülbül demedik tabi. Dur yaa bu başka bir lâftı galiba. Neyse işte bir sürü hayvan var. Hepsini öğrenecek değiliz zaten. Temel hayvanları öğreneceğiz. Kedi gibi temel ve kolay hayvanlardan başlayacağız ve köpek gibi basit bir hayvanla bitireceğiz. Yani 2 hayvan öğreneceğiz "cat" ve "dog". Geçmiş derslerde bir öğrencimiz "cat" vurmak şakası yaptığı için parası iade edilmeksizin kurstan uzaklaştırılmıştı haberiniz olsun. Burada benden başka kimse şaka yapamaz. Ben de beceremem zaten. Zaten buraya şakalaşmak için gelmedik. Efendi gibi İngilizcemizi öğrenip dut yutmuş “Nightingale” gibi konuşmaya çalışacağız. Bu arada bülbülün İngilizcesini ben de şimdi öğrendim o neymiş öyle yav kim telâffuz edecek bunu böyle. Hayatta uğraşmam zaten 2 hayvan dedik, araya bunu da sıkıştırdık. Ek ücret alasım geldi şu anda zor tutuyorum kendimi. Neyse işte arkadaşlar bu haftayı da atlattık çok şükür. Bakalım önümüzdeki hafta neler olacak...

Mistır Arnıld Ücretsizöğretir

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