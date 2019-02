Beleş İngilizce

8. Ders

Merhaba arkadaşlar!

Bugün İngilizceye acayip kızgınım. O yüzden benden pek bir şey anlatmamı beklemeyin lütfen. “Hocam niye kızdınız?” da demeyin boşuna ağzımdan lâf alamazsınız diyecektim ki çok ısrar ettiniz dayanamıyorum! Yahu böyle bir dil olabilir mi? Ne yazıldığı gibi okunuyor ne okunduğu gibi anlaşılıyor. Bıktım yav bulmaca çözer gibi her gün bununla uğraşmaktan. Bir de anlatırken de sürekli şaka yapasım geliyor ciddiyetimi bozmamak için var gücümle çabalarken iyice yoruluyorum. Bana kalsa yaparım şakayı gülüşürüz, ama Derste Ciddiyeti Muhafaza Beton Bİr Yüz ve Hissis Öğretmenlik Bakanlığı’ndan gelen sayısız baskı yüzünden artık şaka yapmamaya çalışıyorum. Neymiş efendim “İngilizce’deki bitmek bilmeyen cümlelere ‘are’sız cümleler denir dedim diye” İngilizceyi Koruma Enstitüsü hop oturup hop kalkmış. Yok efendim “İngizice’de en inatçı cümleler ‘of’lu cümlelerdir” dedim diye Of Rize’de Değildir Of Bir Ülkedir Derneği genel sekreteri havaya ateş açmış falan filan. Toplum huzurunu bozma, kültürel ve millî değerleri aşağılamaktan dolayı hakkımda açılan sayısız dâvâ beni iyice yordu. Ama nedir yani ben ümidimi hiç kesmiyorum. Olur da dille alâkalı bir şeyler anlatmamın önüne geçilirse ben de küçük dille alâkalı şeyler anlatırım... İyi günler.

