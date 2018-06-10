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10 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

Buralar hep dutluktu...

10 Haziran 2018, Pazar 01:07

Eyylence

Aziz kardeşlerim, 

Şöyle bir eski zamanlara gidiyorum, ambulansların olmadığı hastaların kamyonetlerle taşındığı günlerden bahsediyorum. Şimdiki gençler bilmez tabi bunları. Yaşı müsait olanlar anlatsın. Hastalar “ayyy, ayyy!” diye bağırıyorlardı. Bu çığlıkları duymazdan gelebilir miydik, tabiî ki gelemezdik. Onun için ne yaptık, Ay’a tam dört şeritli yol projemizi geliştirdik. Bizim için küçük, vatandaşlar için büyük borçlar anlamına gelecek olsa da bu projeyi gerçekleştireceğiz. Cebimizden neredeyse kuruş çıkmayacak ve sıkı durun, sadece 256 sene işletildikten sonra kamuya devredilecek. Tabiî, hazine destekli geçiş garantisi de var, ama her projemizde yer alan önemsiz detaylar bunlar... 

Bugün geldiğimiz refah düzeyinin en iyi göstergesi nedir biliyor musunuz? Buzdolabı. Eskiden evlerde buzdolabı yoktu. Hastalanan insanları götürecek ambulanslar zaten hak getire, bulamazdın. Geldiğimizde bir kaç tane kırık dökük ambulans vardı. Hastalar, eskiden köpeklerin çektiği ambulanslar ile götürülürdü. Ambulans bulsan köpeğini bulamazdın. Hastalanan insanlar evinde ölüyordu! Şimdi hamdolsun her evde buzdolabı var. Hastan evde öldü mü, at buzdolabına, morg gibi istediğin kadar beklet. Morg, ama böyle gasilhaneli bir morg. Bir zamanlar Anadolu’da duş, sadece zenginlerin alabildiği bir şeydi. Şimdi hamdolsun en fakir adam bile duş alabiliyor. Herkes hem kendini, hem ölülerini rahatça yıkayabiliyor artık. Yalnız öyle, “ucuz buldum, çok yıkayayım” da demeyin, biliyorsunuz ölü çok yıkanınca farklı bir ihtiyaç hasıl olur. Ama o ihtiyacı da gözünüzde büyütmeyin, bir buçuk lira, bir şey değil... Durmak yok, refaha devam!

***

''Pool''luk

Taktakvim: “Yerli ve millî halk evleri geliyor: Millet Kıraathaneleri ”

TeRTE Haber: “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile devam edelim" (Not: Kurgu değildir, yaşanmıştır)

Yeni Akşit: “Reis yanlış söyler mi? Son yıllarda Bingöl’de yaşayan Diyarbakırlı’ların sayısında rekor artış var!”

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Çedile Hanım

Çarkıfelek

Merhabalar ben Çedile Hanım. Muhteşem ötesi haberlerle bu pazar da karşınızdayım. Size de Pazarola hayatlarınıza girdiğinden beri pazarlar daha erken oluyor gibi geliyor mu? Dünya üç günden oluşuyor. Dün-bugün-pazar. Her neyse gelelim haberimize. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan, Zonguldak'ta bir miting düzenledi. Yalnız sanıyoruz ki kendisi Zonguldak'ta olduğunun farkında değildi. Bunlar gayet insanî durumlar değil mi? Ay değil tabiki. Dış mihraklarla bir olmuş bir takım terör örgütlerinin suikastleri bunlar hep. Meselâ ben de az önce karikatürü çizerken "Zondulgag" yazacaktım, feleğim şaşmış bir anda bir baktım "Zondulgga" yazmışım... Bu da benim hatam değil meselâ. Vatan hainlerinin benim arkamdan çevirdiği bir iş. Vatan hainleri arkadan iş çevirmeyi de çark çevirmeyi de çok iyi bilir. Dileriz hepsinin bahtına "İFLÂS"çıkar...

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