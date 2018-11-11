Dönüşüm muhteşem olacak! -Franz Kafka

Taktakvim: “ Üç öğün et yiyen adamlar et pahalı diyor!”

BîHaber: “16 sene önce insanların evinde fırın ve buzdolabı yoktu, eti saklayamaz ve pişiremezlerdi, şimdi yedikleri fırında, yemedikleri buzdolabında…”

Sabbah: “Enflasyonla mücadele olumlu sonuç vermeye başladı, şimdi top yekûnda… ”

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Değerli kardeşlerim,

Tarım ve Orman Yakanlığı-düzeltiyorum- Bakanlığımız, hamdolsun, yeni logosuna kavuştu. Bazılarınızın “ne gerek vardı, bu enflasyon ve parasızlık zamanında yapılması israf değil mi?” dediğini duyar gibiyim. Logo bir kurumun itibarıdır, bu itibarla logodan tasarruf olmayacağının bir kere daha altını çizmek istiyorum.

Yeni logoda üç tane şerit var. Bunlar, üç şeritli yolları temsil ediyor. Bugüne kadar iki şeritli yoldan başka ne yaptınız, kendinizi geliştirmeyi düşünmüyor musunuz diye soranlar vardı. İşte onlara tokat gibi cevap! İki şeritli yollara duble dendiğini bizden öğrendiniz, üç şeritli triple yollarla da yine biz sizi tanıştıracağız.

Kardeşlerim, üç şeritli yollar yapmak kolay değildir, herkes yapamaz. Üç şeride çıkarmak için bazı ağaçları kesmek gerekebilir. Kestiğimizin 500 katını zaten dikiyoruz, malûm zihniyetin trip atmasına gerek yok. Ama onlaaar, illa ki her şeye karşı çıktıkları gibi buna da karşı çıkacaklardır. Çatlasalar da, patlasalar da, her türlü triple gelseler de, bu triple yollar yapılacak, böyle biline...

Logodaki yolların uçlarının tek bir noktada adeta birleşir gibi olmasının da anlamı nedir biliyor musunuz? “Hepimizin gideceği yer orası!” İbretlerle dolu ve tefekküre sevk eden bu logonun tasarımcılarını tebrik ediyorum... Bekir, not al, organik çiçek yolla evlerine!



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Ahmet SAFA mesrutiyet45b@hotmail.com

- Sorularım var bayım, kafam çok karışık şu sıralar. Çay koyayım mı üstüne, oturur lâflarız biraz?

Olur gözüm, olur. Çay derdin, tasanın törpüsüdür. Çay içip dertleşelim.

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Dünya dili neymiş?

Herkese hayırlı sabahlar, öğlense iyi günler, akşamsa iyi akşamlar çok değerli Pazarola Okurları. Ben şahsen gazetemi köprüde okumak istemiştim, ama kayıt süresini geçirmişiz o yüzden Avrasya Koşusu’na katılamadık. Siz katıldıysanız gazetenizi okurken bir fotoğrafını çekin, paylaşın ben de gitmiş kadar olayım. Şimdi bu hafta sizlere ne anlatacağıma gelecek olursak; Amerika’da bir seçimler bir şeyler oldu, ama anlamadım ben açıkçası. Ara seçim miymiş neymiş. Anlamak için biraz uğraştım aslında bir şeyler okudum. Sonra aklıma şey geldi, kendi ülkemizde işlerin nasıl ilerlediğine de bir türlü anlam veremeyişim. O yüzden bıraktım. Kanunları kim hazırlıyor nereye sunuyor, biz bu işin neresindeyiz? Yalnız şu anda en saf ve dürüst halimle itiraf ediyorum bunları lütfen bana cahil muamelesi yapmayın. Gerçekten anlamıyorum ya! Herkes kafasına estiği gibi kanun yapıyor sanki. Hatta kanunlar da kanun olduklarından haberdar değil. Twitter’da TT olunca öğreniyorlar “Aaa biz kanunmuşuz” diyorlar.

Meselâ şimdi şey konuşuluyor, devlet torbacılara yönelik bir kanun tasarlıyormuş. Nerede tasarlıyorlarmış? Bilmiyoruz. Moda Tasarımı okuyan arkadaşlara yöneltiyorum bu sorumu. Sonuçta ikisi de tasarım, ayrıca kanun devletin halkına yakışanı giymesidir. Bakıyorlar halka, diyorlar ki, “Bunlar Trump’ın bizden korktuğuna inanıyorlar, o zaman ülkeyi betonlaştırsak ama ‘Biz ağaç diktik’ desek ona da inanırlar” hoop kanun oluyor. Her neyse torbacılara dönecek olursak. Burdaki torba şu hani teyzelerin kullandığı var ya, tuhafiye torbası, altın yaldızlı şeritleri olan bildiniz mi? Heh o torba. İşte artık tuhafiye ve züccaciyelerde o torbaların kullanımına karşı bir “torba yasa” çıkarılacak. Çünkü o torbalar 80’lerden 90’lardan kalma şeyler. 80’ler 90’lar da CHP kafası olduğu için o torbalar bir nevi başörtüsü yasağının sembolü. Öbür türlü olan torbacıların zaten kanunlaştırılacak bir yanı yok adamlar işinde gücünde ekmek parasının peşinde. Doğal seleksiyon diye bir şey var hem.(!) Sen ayağınla gidip torbacıdan (öbür türlü olan) alış veriş yapıyorsan kendini eliyorsun. Devlet buna ne yapsın şimdi? Di mi?

Çünkü o cıss...

Ya da şey meselâ, şiddet. Eee ne yapalım şiddetse? Zaten sansür diye bir şey var, uygulanıyor. Sa*ak, ap*al gibi kelimeler ya da yaprak sarmasına benzeyen ve hatta adıyla anılan bir börek olan malûm şey, asssla gösterilmiyor televizyonlarda. Ne yapalım? Şiddet içerikli haber videolarını yayınlamaktan mı vazgeçelim? Ne münasebet! En çok reytingi bunlardan alıyoruz. Dizilerde işlenen konulara mı sınırlama getirelim? İzlemek istemeyen izlemez biz kimseyi televizyonun karşısına oturtup elini ayağını bağlamıyoruz sonuçta. Bu gibi şeylerin kişinin kuvve-i gadabiyesini beslediğini düşünenler de sussun, sesini çıkarmasın, şu anda daha önemli atılımlara odaklanmış durumdayız. Meselâ 16 yıldır gizli kapaklı bir şekilde, iktidarda olmamalarına rağmen hile ve hurdayla (evet bildiğimiz hurdacılardan aldıkları hurdalar) ülkemizi yöneten bazı kişi ve kurumların boyunduruğundan kurtulmak gibi. Daha geçen gün durduk yere zorla bazı maaşlara zam yaptılar. El insaf. Ama bu fakir buna izin vermez. Şimdi bu işe el atıcaz. O yüzden ufak tefek sorunlarınızla devleti meşgul etmeyin. Gidin bir köşede sessizce oturun arkadaşlarınızla oyun oynayın, öğretmencilik oynayın. Ama sakın İngilizce öğretmenciliği oynamayın. Çünkü o cıs. Öğrenmeye gerek yok, yeni Dünya dili “Paraca” gidin onu öğrenin. Paranız kadar konuşun.

