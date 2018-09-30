Espirilerin hepsi psikolojik

Pool'luk

Karaşam: “Türkiye’deki ABD malları boykotu sonrası toparlanamayan ABD ekonomisi, kriz alarmı vermeye başladı”

Bihaber: “Erdoğan’dan randevu koparmak için türlü numaralar çeviren Trump, kısa bir görüşme koparabildi”

Taktakvim: “Ellerinde patladı: ABD, Türkiye’de kimse almadığı için elinde kalan dolarların stoklama maliyetini bile karşılamakta zorlanıyor”

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Bayım

- Mahalle kültürü kalmadı artık. Resmi adres tanımlarından da çıkmalı artık. Geçenlerde siz bir mahalleden bahsediyordunuz bayım, nereydi o?

O mahalleden bahsedersem, özgünlüğünü kaybetmesinden korkarım. "Huzur" bulmaya akın edilen ve maddî-manevî kirletilen saf, temiz sahil ve ormanlar gibi.

- Sen de artık konuşmalısın/yazmalısın! Herkeste bir ölüm sessizliği, ses ver artık dünyaya. Sendeki cevher ortaya çıksa, ülke bor madeni efsanesini bırakır seni konu edinir.

Çok gaz veriyorsunuz bayım. Yapmayın lütfen.

- Kalbi durmuş kişiye kendi hava gazını verir insan. Kusura bakmayınız, hastaneden oksijen tüpü alıp gelecek vakit yok.

Ahmet SAFA

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DÖRTLÜK

Gaye, Allah’a kullukla, ubudiyet,

Ubudiyetin özü, esası halis niyet,

“Lezzet verir, yapılan her faaliyet,

Kemiyeten çok, esas olan keyfiyet,

Hasan Yeşilkaya

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Eyylence

Değerli kardeşlerim,

Her geçen gün farklı bir dış saldırı ile karşılaşıyoruz. Allah’ın izniyle hepsini teker teker bertaraf ediyoruz, ne planlar yapmış olurlarsa olsunlar boşa çıkaracağız. En son ne yaptılar biliyor musunuz? Bu toprakların ömr-ü hayatında görmediği bir şekilde kasırga gönderiyorlar. Tam da doğalgaza zamların geldiği bir dönemde, vatandaşlarımızı zor duruma sokmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Kasırganın ülkemize giriş yeri de çok enteresan, İzmir! Bakın, Manisa değil, Balıkesir değil... Dış güçlerin maşalığını yapan malûm zihniyet bilsin ki kasırga nereden eserse essin bizi durduramayacak. Bu işin altından, yakın zamanda açılışını yapacağımız yeni havaalanına sabotaj çıkarsa şaşırmayın. Zaten ne diyorlardı, yılın büyük kısmında o bölgede rüzgârlar çok sert esecekmiş de uçaklar havalanamayacakmış. Kâğıttan uçak versen uçuramayacak adamlar, kalkmış diyor ki arsa seçimi yanlış olmuş. Yahu bunlar, uçağın uçma prensiplerini de bilmiyor. Bir kere uçurtma, rüzgâra karşı durduğu için uçar, uçak da öyle. O arsa da, o civardakilerin en çok hava alanı! Seri toparlanmış ekonomimizle uçuşa geçmiş bulunuyoruz, herkes kemerlerini sıkı bağlasın.

Son günlerde, Almanların bile kıskandığı havaalanımız için bir de ne dediler biliyor musunuz? Çin’in yaptırdığı, bizimkinin iki katı büyüklükte olan havaalanının maliyeti 12 milyar dolarmış da biz neden kendimizinkine 35 milyar dolar ödüyormuşuz! Yahu, onlar Çin malı havaalanı yapıyor, tabiî ki ucuz olacak! Pazarda hiç mi görmüyorsunuz ucuz Çin mallarını? Aynısını yapsak, biz de 6 milyar dolara mal ederdik, bundan hiç şüpheniz olmasın...

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Selâmlar Pazarola okuyucuları!

Hepinize güzel günler dilerim, ayrıca yarın da hafta başı olduğu için güzel haftalar dilerim. Hafta bi kere başladı mı bitmek bilmiyor o yüzden Cuma'nın bir an önce gelmesini de temenni ediyorum. Hazır Cuma demişken Cuma'nız mübarek olsun. Ve yine geldik pazara.

Günler haftalar böyle geçip giderken, elbette ülkemizde güzel şeyler de olacakmış gibi oluyor. Ama olmuyor. Meselâ bir kaç gün önce Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapma şansı elde etmiştik. Ama yapamadık. Çok yaklaşmıştık, o yolunda bir olduğumuz Türkiye'ye geri dönmemize ramak kalmıştı. Ama işte dış mihrak değiller mi, hileyle hurdayla kendi içlerinden birini seçtiler. Sandıkları hiç terk etmeyecektik biz, bunlar başımıza hep ondan geliyor.

Halbuki çok cazip bir reklâm filmi hazırlamıştık, Nusret'li. Nusret'i biliyorsunuz, salt bae hareketiyle şanımızı Amerika'lara duyurdu, yerli ve millî gururumuz oldu. Ama işte hani millî değer deyince de akla Nusret gelmesi ne bileyim biraz "şov" bence... Onun yerine bilime verdiğimiz önemi ifade etmek babından, geçtiğimiz yıl Tübitak'ta derece kazanan Hoşaf projemizden bahsetseydik bence daha iyi bir resim çizmiş olurduk. Böylece herkes büyük resme bakabilirdi. Ya da ya da meselâ çok güzel binalarımız var, yollarımız var, köprülerimiz var. Onları gösterebilirdik. Ama işte yanlış bir politika izlemişiz.

Keşke bana sorsaydın TFF. Her defasında söylüyorum, bir şey yapacağınız zaman gelin bana danışın, fikrimi alın. İngilizce Öğretmenliğinde tahsil yaptığım için bu konulara hep hâkimim. Neyse olmadı. Kısmet değilmiş. Allah daha güzel bir kapı açar. Belki deplasmanda müthiş zaferlere imza atarız. Birinci oluruz belki? Allah'ım inşallah böyle bir şey olur. O zamana kadar Nusret yaramıza salt ba(e)ssın!..

Çedile Hanım