Değerli kardeşlerim,

Geliştirdiğimiz yerlî ve millî ürünlerimiz sayesinde dünya ile yarışır hale geldik. Eskiden AR-GE mi vardı bizde? AR’ı bulsan GE’tiremezdin, GE’tirip koysan AR’a ki bulasın... Haberlerden izler, “elin oğlu neler yapmış” derdik. Evet, onlar bugün her işi YAPAY ZEKÂya yaptırmaya, pek çok iş ve araçlarını insansız yapmaya başlamış olabilirler. Ben bizzat kendim gördüm: “Nice makineler yapmışlar içinde insan yok!”

İstesek biz de yaparız, ama yapmıyoruz. Neden, çünkü biz halkımıza güveniyoruz halkımıza! Bizim için insan önemlidir. İnsanımızın olmadığı yerde biz de yokuz, bu böyle biline… Ne demiş şair: “N’eyleyim köşkü, n’eyleyim sarayı / İçinde salınan yar olmayınca…” Ama ille de “bir şeysiz bir şey” modası var diyenlere cevap olarak arısız bal üretimi, hayvansız çiftlik gibi projeleri hatırlatmak isterim. Bunlar hep bizim iktidarımız zamanında oldu. Hamdolsun, mühürsüz oy pusulasına da geçildi, koalisyon dönemlerindeki gibi artık mühür kuyruğunda beklemek de olmayacak. Bütün bu güncellemeleri sizin için yapıyoruz, kıymetini bilin....