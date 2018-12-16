Değerli kardeşlerim,

Yeni büyüme rakamlarımız geldi, çok şükür yine iyi büyümüşüz. Yüzde bir nokta altı az bir rakam değildir. Sakın ola, bu rakamı “bir altı” diye okuyarak algı operasyonu yapmaya çalışanlara prim vermeyin!

Anladınız değil mi, bir altı diyerek sanki yüzde birin altında bir rakam gelmiş gibi…

Duydum ki, G-20 ekonomi liginde 17. sırada olmamızı diline dolayanlar olacakmış. Ne yapacaklar biliyor musunuz? Bizim futbol süper ligimizde şu anda 17. sıraya gelmiş olan bir takım, oyuncularını uçak yerine otobüsle gönderdi ya, ”biz de yöneticilerimize aynısını uygulayalım, her yere otobüsle gitsinler!” demeye hazırlanıyorlarmış. Yahu, insaf... İtibar diye bir şey var değil mi?

Oldu olacak, kırmızı forma giydirip öyle yollasınlar bari...

Büyüdüğümüze inanmayanlara sesleniyorum, döviz kurlarımız ve enflasyonumuzun büyüdüğüne inanıyorsunuz da ekonomik olarak büyüdüğümüze neden inanmıyorsunuz?

Bakın, millî gelirimiz dolar olarak aynı bile kalsa daha fazla Türk Lirası etmiyor mu artık? Yahu, büyümesek uzay ajansı kurabilir miydik? Bu vesileyle “Millî Mars” projemizin de müjdesini şimdiden vermiş olalım…