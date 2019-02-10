Değerli kardeşlerim,

Geçtiğimiz günlerde adeta bahar ve yaz mevsimini hatırlatan günler yaşadık. Kışın ortasında karşılaştığımız bu günler bana kalırsa hiç de normal değildi. Normal olmayan bir durum gördüğünüz anda aklınıza dış güçler gelsin. Yalancı bahar günleri kısa sürdü ve bu süre içerisinde az sayıda da olsa yaz sebzeleri yetişti. Hemen arkasından kar, buz, sel ne varsa hepsi üst üste geldi. Bunların hepsi bizim dışımızda olan güçler. Sebze-meyve fiyatları da uçtu tabi...

Marketler de fırsatçılık yapıp zam üstüne zam bindirince, bu iş böyle olmaz deyip müdahale etme ihtiyacı hissettik. Biberiydi, çarlistonuydu, patlıcanıydı, domatesiydi; her şeyde, biz bu fiyatlara gerekirse ayar çekme kararını aldık, adımlarımızı atacağız. Vatandaş ucuza ve bol bol istediği ürünü alabilecek.

Nasıl yapacağız? “Millet Marketleri” getiriyoruz. Yeşillik, sebze-meyve bol olacak bu marketlerde. Poşet kesinlikle olmayacak. Herkese ücreti mukabilinde kenevirden yapılmış bez torbalar verilecek. En az yüzde iki yüz indirim yapacağız. Gerekirse üretimini de biz yapacağız. Evet, milletimiz için marabalık da yaparız ve gocunmayız. Marabia’mız şöyle: Tek üretici, tek market, tek tanzim, tek fiyat! Gocunan varsa gocuk alsın, tam mevsimidir…