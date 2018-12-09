Fransız giymiş Sarı Yelek, Şanzelize Sokaklarından Gelir

Allah’ın selâmı ve bereketi üzerinize olsun ey Pazarola ahalisi.

Ülkemizde sulh ve refah ortamı git gide güçlenirken, bilin bakalım bu sefer de hangi Avrupa ülkesi fesatından fokur fokur kaynıyor? Bildiniz! Fransa!! Bilemeyenler ve konuya Fransız kalanlar için kısa bir bilgilendirme; neymiş efendim benzin fiyatlarına zam gelmişmiş diye halk sarı yeleklerini giyip protestoya başladı. Günlerdir sokaklarda tükânları yağmalıyorlar, kargaşaya sebep oluyorlar. Bak sen! Yahu böyle eften püften bir mesele için olay çıkartılır mı Allah aşkına?

MEHTER MARŞI MI?

Üstelik sokak direnişlerinde bizim mehter marşımızı çalıp söylüyorlarmış. Bu kadar da özenti olmayın lütfen. Zamanında size verdiğimiz kapitülasyonların kıymetini bilmeyip ihtilâl yapmadan önce düşünecektiniz bunları. Osmanlı ruhunu size kaptırmayız. Hele tarihimizin en büyük miraslarından olan ve saray soyundan gelen sultanlarımızı hiç kaptırmayız. Bu sebeple alıp bir bankanızda çalıştırmak suretiyle alıkoyduğunuz sultanımız Lara Adra’yı derhal geri gönderin. Biz uygun bir dönem dizisi bulur sultanlar gibi yaşatırız Sultanımızı. Sultanı sultan gibi yaşatmayı en iyi biz biliriz.

SOL-SAĞ-SOL-SAĞ...

Her neyse, sarı yeleklilere geri dönecek olursak, Ülke içindeki bazı mahrem meselelerinizi “kol kırılır yen içinde kalır” erdemiyle çözememeniz beni derinden üzdü. Bütün Dünya izliyor çıkardığınız kargaşayı. Hoş bir şey mi bu? Yarın öbür gün Rusya Suriye’ye “Fransa’lık yapmayın, oturun oturduğunuz yerde” dese, utanmaz mısınız? Vallahi ben sizin yerinize utanıyorum. Komşunun çocuğuyla karşılaştırılan evlât durumuna düştünüz PAT diye. Bak güzelim Türkiye’mize, dolar 3 buçuk liralardan 8 liralara hain bir komplo sebebiyle yükselirken bırak sokaklara dökülmeyi, yastık altındaki dolarlarımız BAM diye bozdurmuştuk. O dolarlar yastık altına nasıl girmiş bilmiyoruz, ama biz çıkartmasını bildik. Çok şükür, zor günler yaşadık, ama yerli ve millî birlik ve beraberliğimizle hepsini atlattık. Şimdi önümüzde güpgüzel günler var. Hedeflerimize doğru çok emin adımlarla yürüyoruz. Hatta uygun adım yürüyoruz. Sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan diye böyle; Sol-sağ-sol-sağ!

TEK BELEDİYE BAŞKANI

Güzel günlerin en büyük habercisi ise benim başganlığa adaylığımı koymam elbette. Seçimler yaklaştıkça ekonomimiz de hızla canlanmaya devam ediyor. Hele bi seçimler geçsin iyice düşecek, eğilip almaya tenezzül etmeyeceğiz. Yalnız ben biraz düşündüm de bu konu üzerinde, böyle her İl’e her İlçe’ye ayrı ayrı Belediye Başkanı seçmenin ülkemizde ihtilâfa sebep olabileceği kanısına vardım. Böyle çok başlılıklar bizim sonumuz olabilir. Zaten dört yanımız vatan hainleriyle çevrili, Allah esirgesin bir nifak tohumu ekerler de Yurdumuza incir ağacı dikerler diye ödüm geriliyor. İyisi mi 81 ilde tek bir belediye başkanı olsun, o da Çedile Hanım olsun! Bence gayet mantıklı bir önerge, en kısa zamanda ekibimle ayarlamaları yapıp bunu yürütece sokacağız. Maksat güzel Türkiyem tıpış tıpış yürüsün, mışıl mışıl uyusun.

ÇEDİLE HANIM