Kendimle Röportaj: Kendimden başkasına güvenmem

İnsan, böyle bir zamanda insan kendisinden başkasına nasıl güvensin? Buyrun beni okuyun!

Hazırlayan: Dinar Dolaroğlu - (Uzman Ekonomist)

- Evde enflasyon canavarı beslenir mi?

Evet, beslenir. Özellikle devlet büyükleri ekonomik kriz konusunda bir şey yapmamakta ısrarcıysa beslemek kaçınılmazdır. Maaşınızın büyük bir kısmını yediği sürece problem çıkartmaz.

- Sol kolumda sürekli bir uyuşma var ne yapmalıyım?

Ekonomik kriz geçiriyorsunuz, döviz bürolarından uzak durup markete çocuğunuzu gönderin. Eğer geçmezse sabahları aç karnına AHaber izleyin.

- Dolar karşısında eriyen TL'yi dondurup yıllar sonra çözsek olmaz mı?

Olur neden olmasın?

- Zamlar kimin için çalıyor?

Usta Bakkal Tufan Amcanın yazdığı muhteşem bir eser...

- O bir kuş mu, yoksa o bir meteor mu?

Hayır! O, Katar Emiri'nin Erdoğan'a hediye ettiği iddia edilen yarım milyar dolarlık uçan saray!

- Son bir soru, Varlık Fonu'nun başına Erdoğan'ın kendini ataması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Gerçekten takdire şayan bir hareket, böyle bir zamanda insan kendisinden başkasına nasıl güvensin? Meselâ ben de aynı sebepten bu röportajı kendi kendime yaptım... İyi okumalar...