Lütfen martılara yalan atmayın

Pool'luk

Sabbah: “Enflasyonla topyekûn mücadele eden Cumhurbaşkanı maaşı, % 26’lık zamla bir puan önde gidiyor, Türkiye kazanıyor! ”

Akşit: “Yabancıların da psikolojisi bozulmuş; % 7,5 faizle 2 milyar dolar borç verdiler! ”

Taktakvim: “İttifakta durmak yok, herkes kendi yoluna devam!”

***

Eyylence

Değerli kardeşlerim,

Allah’a binler şükür olsun ki, bugüne kadar ne kandırılan ve kandıran olduk. Bunu deneyenler olmadı değil, ama her seferinde sağlam iradeye çarpıp geri döndüler. Önce Rabbim, sonra milletim kendilerini affetsin. Beraber hareket ettiğimiz bazı arkadaşlar, emeklilikte yaşa takılanlar konusunun meclis gündemine alınması için hazırlanan önergeye kabul oyu vermişler.

O arkadaşlara sordum, yahu 750 milyar TL’niz var mı, siz mi vereceksiniz paralarını diye… Yok! O zaman niye gündeme getiriyorsunuz? Hemen hatalarını anlayıp doğru adımı attılar da, komisyon falan kurulmadı.

Şimdi bunu söylediğimizde, bazıları emekli düşmanı olduğumuzu zannetmesin. Emeklinin de, emekçinin en büyük dostu biziz, biz! 46 yaşında emekliye ayrılıp 60 yaşının üstünde olduğu halde, gece gündüz demeyip çalışan emekçi bir fakirin maaşına % 26 zam yapmasını da biliriz gerekirse. Bazıları neden % 25 veya % 30 değil de % 26 diye düşünebilir. Enflasyonla topyekûn mücadele ettiğimiz bugünlerde, % 25 olan enflasyonun psikolojik sınırını bir puan ile geçmek çok önemlidir. Hepinize, mücadelenizde topyekûn muvaffakiyetler temenni ediyorum.



***

Bayım

- Acılar da olmasa ne iyi olurdu bayım?

İnsanın kendini zayıflatan keyif alıcı şeyler için bütün varlığıını harcarken, kendini geliştiren acılardan bu denli kaçmak istemesi garip değil mi? Canlılar acılara tutunarak yükselir. Keyfilikleri ile tükenirler.

- Bayım maalesef gerçek dost kalmadı, tek dost Allah’tır.

Ben o kadar karamsar değilim. Allah’ı hatırlatan insan “gerçek dost”tur aslında.

Ahmet Safa

***

Mendilleri Hazırlayın Krizden Çıkıyoruz!

Ay merhabalar efendim mer ha ba larr! Aşırı mutlu süper harika muhteşem ötesi bir Pazar gününden herkeslere selâmlaar olsun! Hava soğuk diye depresyona girip battaniyelerin altında ağlayan ev halkını uyandırın, hep beraber evin bir ucundan diğer ucuna halaylar çekelim, türküler çığıralım, çünkü BAY RA MI MIZ VAR!! 29 Ekim Cumhuriyet bayramı- değil! Ama öyle sandınız di mi? Hayır hayır! Bu öyle bir bayram değil. Bu 7 gün 24 saat sürecek olan, yurdun dört bir yanında havai fişek gösterileriyle kutlanacak ve yavru vatan Kıbrıs’a da geçen seferden bizde kalan tabağını boş göndermemek babından bir dilim çikolatalı yaş pasta göndereceğimiz bir bayram. 365 gün 6 saat hiç durmadan, yorulmak nedir neye denir bilmeden neş’eyle dolup taşacağız. Zira artık kafayı sıyırdık! Yani bizi bu duruma getirdiniz. Burada bir şeylerden bahsediyoruz, bir şeyler yazıp çiziyoruz, hani açık açık söyliycem artık ALAY EDİYORUZ, n’oluyor? Ertesi gün karşımıza alay ettiğimiz şeylere körü körüne inanmış insanlar çıkıyor. “Yav yok o işin aslı öyle değil yeğenim, sen bilmiyorsun ne oyunlar dönüyor ülkemiz üzerinde, ama biz burnumuzdan kıl aldırmıyoruz çok şükür, her şey mükemmel, Avrupa muasır medeniyetler seviyemize imrenmekten bitap düşmüş durumda, Ameriga desen ekonomik olarak zirvede oluşumuzu kıskanıp ha gayret ülkemize din adamı kılığında ajan yolluyor! Yav sen inan dayınaaaa...” diyorlar.

Biraz uzun bir cümle oldu farkındayım, ama siz kaptınız ana fikri. Yani dayı koskoca ülkeler savaşlara giriyor, evler yıkılıyor, insanlar ölüyor, sen dünya barışı namına şu bildiğin hayat kurtaran bilgileri bi YouTube hesabı açıp “Ülkemde Ne Var?” adı altında paylaşsan keşke. Bütün bu malûmata da nerden vâkıf oldun onu da bize ayrıca izah et. Sivaslı Olup İş Adamı Olmayanlar Derneği’nde sabah akşam bunlar masaya yatırılıyorsa demek ki... Her neyse benim kafam artık almıyor bunları. Bugün “Ak” dediğinize yarın “kim demiş ak? Ak diyen vatan hainidir!” diyorsunuz. Gerçekten bu hayatta bu kadar beyin yakmaya gerek var mı? Yok. O yüzden alıyoruz mendillerimizi çıkıyoruz sokaklara. DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN BAŞGANINIZ ÇEDİLE HANIM KONUŞUYOR, BU BİR BALATAYI SIYIRMA DÂVETİDİR! Ülkemizde dönen alengirli oyunlardan sıkıldınız mı? Her şey üstünüze üstünüze mi geliyor? Vize haftanız mı yaklaştı? Hiç dert etmeyin! Gelin bu gidişe bir TEY TEY TEY diyelim. Enflasyonla üçayak mücadeleye girelim. Yolunda bir olduğumuz Türkiye’ye geri dönmek için Tarkan’a ihtiyacımız yok! İhtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberlik damarlarımızdaki halk oyunlarında mevcuttur! Herkese mutlu bayramlar, iyi uykular Türkiyem!!



Çedile Hanım