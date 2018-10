Melabaaa! Naşı gidiyo alaba?

Pool'luk

Sabbah: “Euro 2024’ün masrafından korkan Almanya, Türkiye ile arasını düzeltmeye çalışıyor.”

Astar: “Vatandaş en çok ithal ettiğimiz yerli ve millî malları tercih ediyor.”

Taktakvim: “Hep aylık ücret alan insanımız, yıllık enflasyondan etkilenmedi.”

Bayım

- Elde çamaşır yıkmanın hoş bir yanı vardır biliyor musunuz?

Nedir bayım?

- İki yakayı bir araya getirmek çok kolay oluyor. Belki bir gün kirlenmiş kalpler de bir araya gelir. Kim bilir?

- Victor Hugo, “Dünün mazlûmunda yarının zalimi vardır” demiş bayım.

İnşallah şimdiki mazlûmların yarınki sarayları üç odalıyı geçmez. Peygamberler de mazlûm oldu, ama hiç zalimlik yapmadı.

Ahmet SAFA

Eyylence

Değerli kardeşlerim,

Almanya bu aralar bize yaklaşmaya başladı. Aldılar Euro 2024 organizasyonunu, ama o zamana kadar Avrupa Birliği diye bir şey kalacak mı bakalım! E tabi, masrafları düşünüyorlar şimdiden. Eyyy Merkel, onu organizasyonu alırken düşünecektin! Şimdi kalkmış ortaklık teklif ediyor. Diyor ki, Almanya’da 5 milyon Türk var, eee? “Siz de” diyor, “Elinizi masrafların altına koyun” Yahu, sen hayırdır? Bize mi güvendin onu alırken? Merkel’in ilacı varsa kafasına sürsün, bizi karıştırmasın. Biz de aday olmuştuk, istesek kazanırdık. Bu sefer Almanlar kazandığı için biz kaybetmiş sayıldık. Dünya Kupası, Olimpiyat Oyunları gibi şeyleri almadığımız için ne kadar kâr ettiğimizi bilseler, hiçbir ülke almak istemeyecek o organizasyonları. Ayıp olmasın diye aday oluyoruz, kazanmak için değil.

Adaylık demişken, önümüzdeki seçimlerde kimse “Bu aday benim yakınımdır” diye gelmesin. Hele damadını, şoförünü, avukatını, okul arkadaşını falan aday göstermek isteyenler Akrabalarını Kollama Partisi’ne gitsinler, oradan aday göstersinler. Biz, su gibi milletimizin içinden damata damata –düzeltiyorum- damıta damıta aday çıkarırız. Yeliz, adaylarımızla birlikte fırtına gibi eseriz çünkü en asil duygunun insanlarıyızdır. Gerekirse 81 milyona sorarız adaylarımızı, halkımızın onayından geçen insanlar aday olurlar. Halkımızdan başka söz sahibi yoktur, böyle biline...

UNUTMAYIN! AMERİKA HER ZAMAN DIŞ MİHRAK DEĞİLDİR!

Meraba Pazarola, hızlı bir giriş yapıyorum bu hafta, çünkü bizzat kendimin aklına durduk yere ilhâmen gelen ve yedi yüz elli milyar yıldır yeryüzündeki tek bir canlı organizmanın bir kulağından girmemiş orijinallikteki aşırı ilmî ve bir miktar realistik bir tutam da hırsıztik akımların etkisindeki aforizmalarımı derlediğim kitabım olan "AKBİLİM AYLIK YA, METROBÜS ÇOK GÜZELLEŞTİ" isimli kitabımın imza gününe katılıcam.

Asıl meseleye gelecek olursak; bizim kasırgamızın, bakın tekrar söylüyorum, BİZİM KASIRGAMIZIN, Yunanistan'a kadar gidip ülkemize uğramamasını, ben açıkcası kendime yediremiyorum. Tarihte ilk defa coğrafyamıza kasırga gelecek diye heves ettik, kulağına ezanla ismini üfledik, hazırlık yaptık (kasırga sırasında atılacak komik tweetler hazırlamaktan bahsediyorum, altyapı çalışması falan sanılmasın üzülürüm) hevesimiz kursağamızda kaldı. Yani bu Yunan'a daha ne kadar malzeme vereceğiz bilmiyorum. Baklava bizim diyorlar, lokma bizim diyorlar, kahve bizim diyorlar, 1000 yıllık halis muhlis türk yoğurdumuzu tüm dünyaya Greek Yoghurt diye yedirdiler, şimdi sıra kasırgamıza mı geldi? BANA BAK YUNANİSTAN! 1071 ODALI BİR SARAYIN BİLE YOK! ONU GEÇTİM DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVALİMANA SAHİP DEĞİLSİN! KIRBAÇ KASIRGASINA MARUZ KALMAK SENİN NE HADDİNE?

Hayır Ege'ye kıyıysa, bizim şu an Yunanistanlardan geri kalan bir halimiz yok. Çok modern ve kilometre olarak daha iyi kıyılarımız var.

Neyse ya abartmayın bu kadar. Açık konuşayım, ben o kadar da önemsemedim. Masraftan kurtulmuş olduk, şimdi Yunanlar düşünsün. Hem nedir yani, altı üstü bir tabii afet -mi acaba? Kim dedi tabii olduğunu? Bir tane kasırga dede çıkıp açıklama yaptı mı, "Bakın çocuklar bu tabii afettir" dedi mi? Ben duymadım böyle bir açıklama şahsen. Yani dünyanın öbür ucundan, hatta o kadar uca gitmeye de gerek yok, Avrupa'nın orta yerinde bir kasaba olan Almanya'dan bir tuşa basılıp kasırga simülasyonu başlatılmadığının garantisini bu ülkenin evladına kimse veremez. Ki, buraya yine bir parantez açıyorum, tarih boyunca her zaman Almanya'ya muhtaç olduğu maddi, manevi ve cephane yardımı yaptığımız belgeleriyle ortadadır. Bunca hukukumuza rağmen, Almanya Hanım'ın bugün takındığı tavır asla kabul edilemez. Biz zamanında sizin cephe yükünüzü azalttıysak, siz de şimdi bizim borç yükümüzü azaltmak Z O R U N D A S I N I Z! Mali yardım yapmayacaksanız hiçbir şey yapmayın, istemiyoruz. Humuslu tartolet alamadıktan sonra kim ne yapsın parayı be?

Hâlihazırda ülkemizde bulunan yerli üretim (hammaddeyi ithâl etmek saylanmaz) Türk liramızı nasıl kullanacağımıza gelirsek, tabiy ki çekip çevirmesi için dış güçlere emanet edeceğiz -gibi görünecek ama gerçekten düşünmeyen ve asla sorgulamayan bir millet için bunda çok ibretler vardır. Şimdi bi kere şunu söyliyim, beş parmağın beşi de bir olmaz. Herkes baksın kendi kardeşlerine hiç bir misiniz? Hayır. Demek ki tüm Amerikan şirketler dış mihrak olacak diye bir kâide yokmuş. Bu tarz mantıkî çıkarımlarda bulunmak için Einstein olmaya gerek yok. We don't need further information.* Bak bak nası da İngilizce göndermeli laflar ya vay çakal Çedile vay. Dur bunu da ekliyim kitabıma. Şey diycem, "Unutmayın, We her zaman don't need any further information" -Çedile Dumpy**

Çeviri hizmetimizi de şu tarafa bırakıyorum;

*Daha fazla bilgiye ihtiyacımız yok

** Bodur

Çedile Hanım