Mizah mizah yok! Aa olmadı

Pool'luk

Astar: “İstanbul’da ete doyan Maduro, balığa yöneldi”

Sabbah: “Bakan Albayrak’ın ekonomik plan toplantısı doları tepetaklak etti…”

Taktakvim: “İşte, ülkede kriz varmış havası oluşturmak için iflas eden hain firmaların sıralı tam listesi…”

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Eyylence

Değerli kardeşlerim,

Bazı bankalarımızın vatandaşa ucuz dolar satması birilerinin işine gelmemiş. Neymiş, gece vakti gizliden satış yapılıyormuş da, acaba kimler alıyormuş bu dolarları. Şimdi bir şey soracağım; bu memlekette yıllardır boza satılıyor mu? Satılıyor. Peki, ne zaman satılıyor bu boza? Geceleri... Gece vakti hem satış yaptığını duyurup hem de insanları rahatsız etmemek büyük bir yetenektir. Ustası olmayan yapamaz. Nasıl yapar bunu bozacılar, “boooozaaacıııı!” diye bağırarak… Şimdi bankalarımız da gece vakti çıkıp “Booozaaaciiim!” diyerek dolarlarını bozacağını ilan ediyor diyelim. Parası olan var, olmayan var. Kimseyi rahatsız etmeden duyuru yapmak kötü mü? Duymak isteyen duyuyor zaten. Dolar bozacı bankalardan biri, “zaten kimseye bir şey satmadım, sistemlerime saldırdılar” demiş. İsteyen, şahidi olan “$ıracıya” sorabilir.

Esas korkulması gereken ucuz dolar değil, az olan dolar. Yani 1 dolarlar! Gün geçmiyor ki bu tehlikeli şeyi bulunduran biri yakalanmasın. Hepsinin peşindeyiz, kuş uçurtmuyoruz. Elinde bir şekilde bir dolar olan vatandaşıma sesleniyorum. Eyyy vatandaş, elinde bir doların varsa onu kliplerde dekor olarak kullanma, turşusunu kur, gerektiğinde protesto için kullanırsın…

Eskiden ne diyorlardı bir dolar bulunduranlar “efendim, en küçük banknotumuz 5 TL, bir dolar daha ucuz olduğundan düğünlerde çoluk çocuğa dağıtmak için alıyoruz” Şimdi bakıyoruz, artık 5 TL’nin altında dolar kalmamış. Kimse bu bahane ile gelmesin. Buradan ABD’ye sesleniyorum, eyyy ABD! Bir dolarlık banknotları basıp piyasaya süren kim? FED, o bir dolarlık banknotları basmıyor mu? Bakın bunların altında hep o FED o... Görün bakın, Dolar’ın da faizini yükseltecekler. Şunu bilsinler ki, onların faiz silahı varsa, bizim de kullanması caiz olan kalkanlarımız var, hodri meydan!

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Bayım

- Bazı insanlar nedense hep dertleri üzerine çekiyor. Bunda ne hikmet aramak lazımdır bayım?

Büyük rüzgarlar ve fırtınalar yükseklerde oluşur. Alçak dağlara kar yağmaz, kar ve tipi yüksek dağlara yağar dostum. İnsan manevi yönden gelişip ruhsal enginliğe ulaştıkça yükselir ve zor şartlar ile muhatap olmaya başlar.

- Bir yazarın dediği gibi, “İnsan sıcaklığı özlemiyle kendini yıpratmak ne kadar anlamsız! Yalnızlık, bağımsızlıktır” mıdır bayım?

Bağımsızlığın kıymetini gösterecek “dostlar” bulmaya çıktık, yalnız olduğumuz anne karnından ve gidip yalnız “yaşayacağımız” toprağa.