Mizah şeylerini çıkaracağız!!

Eyylence

Aziz kardeşlerim,

Dolar meselesini yine kaşımaya başladılar. Geçen gün baktım, TL karşısında yükselmiş, adeta “göklere çıkmış bir dolar vardır” dedirten bir hal almış. Tabi bu yükselişin arkasında dış mihraklar var deyip her şeyi bununla açıklamak yanlış olur. Dış güçlere yardımcı olan bir hıyanet çetesi de bizim içimizde var: İç mihraklar! Dış mihrakların spekülatif, iç mihrakların manipulatif müdahaleleri derken, içler dışlar çarpımı yaptığımızda Latif’ler kalıyor geriye. Anladınız değil mi, hangi Latif’in kaldığını? Ne spekülatif ne de manipülatif “$ener”… İkisini de bana sormayın, çünkü biz onu referans almıyoruz. Biz ekonominin kurallarını ve matematiğini çok iyi biliyoruz.

Yetkili arkadaşlara sordum, biz ne yapıyoruz bu konuda diye... Merkez Bankası müdahale ediyor dediler. Ne yapıyor, yüklü miktarda dövizi piyasaya sürüp ucuzlatıyor. Ucuza satıyor ki fiyat düşsün. Yahu, millî zarar! Yazık değil mi, milyonlarca doları ucuzdan satıyorsun? “Merkezden gelen dolarlar vardır” diye bekleyen fırsat avcılarına göz yummam, milletimin malını ucuza sattırmam! Hemen talimat verdim, Merkez Bankası’nın sattığı ucuz dolarlar yabancıya gitmesin, yine Merkez alsın. Mühim olan piyasaya sürülmesi değil mi? Göreceksiniz, bu yöntemle hem paramız cebimizde kalacak, hem piyasaları kandırmış olacağız, hem de doları düşüreceğiz...

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''Pool''luk

Yeni Şaplak: “Merkez Bankası’ndan sert müdahale sinyali: Kimse paramızı test etmeye kalkmasın! ”

Taktakvim: “Bu da halkımızın notu: Ülkemizin ekonomik görünümü ‘ehonomi çok eyi’ seviyesinden ‘ehonomi eyi eyi’ seviyesine geldi”

Karaşam: “Orucu bozar mı, bozmaz mı tartışmasını önlemek maksadıyla gece 22:00'dan önce marketlerin sakız satışı yapması KHK ile yasaklandı... ”

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Çedile Hanım

Belgrad Ormanı

Ahmet Maranki'nin televizyon ekranlarında yaptığı çarpıcı açıklamaları duymuşsunuzdur. Duymadıysanız, özetle Belgrad Ormanı'na bir takım talim şeyleri gömdüğünü ve seçimi kazanamadıkları halde bunları kullanmaktan çekinmeyeceğini söylemiş. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim, ben 'AHMET MARANKİ BELGRAD’A GÖMDÜKLERİMİZİ ÇIKARIP SAVAŞIRIZ DEDİ' haber başlıklarını görünce Kanunî Sultan Süleyman'ın Belgrad'ı fethederken gömdüğü düşman askerlerinden bahsediyor sandım. Adamlar zaten ölmüş çıkarıp tekrar mı öldürecek, anlamadım. 'Amaaan beyin ölümü gerçekleşmiş, yazık' dedim. Meğer talim şeylerinden bahsediyormuş. Açıkcası bu daha komik djdnuxencjks.

Bu açıklama üzerine biz de mahalleden arkadaşlar olarak toplanıp Belgrad'a gittik. Şifalı otların ekseriyette olduğu alanları kazmaya başladık. Maranki kimlerle neyi talim ediyordu bilmiyoruz, lâkin biz bir iki çatapat, bir miktar kızkaçıran, biraz da boncuk tabanca bulduk. Yanında boncuk da vardı. Zannımızca enişteleriyle mangala gittiğinde bu cephaneyi oluşturmuş. Halkı kin ve şiddete iter mi bilmem, ama birilerinin canının çok yanacağından hiç şüpheniz olmasın. Boncuktan kaçış yok çünkü. Kendinizi boşa yormayın, teslim olun. Kızkaçıran falan safi gürültü zaten. Medya organlarımızı organ yetmezliğinden kaybetmekte olduğumuz bu günlerde, kulaklarımızı tıkayacağımız daha çoook gürültü olacağından emin bir şekilde Belgrad'ı terk ettik. Yine günü kurtardık yani, endişeye mahal yok. Rica ederiim, rica ederiiim, her zaman, görevimiz...