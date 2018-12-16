O espirilerin orada olmaması lazımdı...

Pool'luk Taktakvim: “Emekliye zam formülünü açıklamış mıydık?” Akşit: “Tam da Uzay Ajansı kurulduğu gün gerçekleşen hayretfezâ bir kaza!” Sabbah: “Mini Ada adlı robotun sahneden düşüşünde sabotaj şüphesi üzerine yoğunlaşan Nihat Jön, Ömer (Kafada) Kuran ve Fatih Antitezcan‘dan ortak açıklama: Pis kokular geliyor!” *** Bayım - Şu martılara bakın bayım, ne de güzel uçuyorlar; keyiflerince ve hürce. Evet çok güzeller, uçmaları da, kendileri de. Fakat bir simit peşinde Kadıköy’den Eminönü’ne uçan martılar tam da hür sayılmaz.

Ahmet SAFA

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