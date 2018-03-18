Sabbah: “Daha Yeşil bir Türkiye için 23 milyon aileye gönderilecek mektuplarda kurumuş ve kesilmiş ağaçlar kullanılacak”

Astar: “Ticaret savaşlarında OSMANLI çeliğinden daha fazla darbe yemek istemeyen ABD vergileri arttırdı!” Taktakvim: “Emekli maaşlarına GÜNCELLEME yapıldı! (Bugün emekli maaşına zam haberi yapmadık işte… Oldu mu istediğiniz, mutlu musunuz? Şu an kaç emekli gözyaşı döküyor haberiniz var mı?)”

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