''Pool''luk

BiHaber: “Kadıköy, Şişli ve Beşiktaş’ta stokladıkları kaymaklarla karaborsacılık yapan çete çökertildi” Astar: “Viyadük kazası haberine gelen yayın yasağı sonrası haberin daha çok duyulması, yetkilileri alarma geçirdi, yayın yasağı haberlerine yayın yasağı gelebilir!” Taktakvim: “Toplum sağlığının ve ahlâkının zedelenmemesi, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi ve çalışmaların sekteye uğramaması için bazı şeylerden bahsetmiyoruz…”



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