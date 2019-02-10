Taktakvim: “Gıda fiyatları olmasa enflasyon yerlerdeydi!”

Astar: “ Kartal’da çöken bina ile hedeflenen, Erdoğan’a diz çöktürmek! Bütün binalara çökme yasağı getiren yasal düzenleme yolda…” Sabbah: “Fiyat artışlarının çok altında kalan enflasyon sevindirdi!”

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