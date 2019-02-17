Karaşam: “Müjde! İğneden ipliğe her şeyin ucuza alınabileceği TanzAVM’ler yolda… ”

Bihaber: “Tanzim marketlerde fiyatlar % 100 düştü “ Akşit: “Biiiiip bip biiip bip! ” (Genel ahlâka ve edebe mugayir bir ifade kullandıkları için böyle yayınlayabiliyoruz)



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