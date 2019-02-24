Sabbah: “Kalıcı bedelli askerlikten sonra kalıcı imar barışı müjdesi!”

Taktakvim: “Sağır sultan bile duysun: Sığır varlığında AB birincisiyiz!” Astar: “Dolar kuru ile aynı değerlerde (5.00-5.50) gerçekleşen Çanakkale depreminde yabancı müdahale şüphesi!”

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