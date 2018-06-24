“Şaaak!” diye 10 ton patatesi sattık!

Eyylence

Aziz kardeşlerim,

Bakınız, bazıları hiç utanmadan üniversite okuyup okumadığımı soruyorlar bana. Daha önce defalarca yeri geldi ve söyledim ekonomi okuduğumu. Ben de bir zamanlar öğrenciydim ve inanır mısınız okulda iken öğrendiğim bütçeyi hâlâ unutmadım. Bütçe ne demek biliyor musunuz? Bütünleme sınavları ile ilgili bir dil. Bütünleme sınavına kısaca “büt” denir. Bu dil öğrenciler arasında konuşulur, herkes anlamaz! Dede Efendi’nin bununla ilgili meşhur bir şarkısı var; “Ey büt-i nev eda, olmuşum müptelâ” Final sınavından, yeterli olabilecek en düşük notu alarak geçmeye “not-u layebût’la geçmek” denir. Alttan aldığı dersin büt sınavında da başarısız olan öğrencilere “müebbüte bağlamış” derdik. Öğrenin bunları, şimdiki okullarda bunları anlatmıyorlar.

Yahu, okul yıllarına daldık ki görüyorsunuz içine dalınınca kaybolunacak kadar derin bir öğrenciliğim var, mevzunun aslını unuttuk. Maliye Bakanımız geçen hafta bütçemizde 20 milyar TL açık olduğundan bahsetti. Eski Türkiye’de böyle bütçe var mıydı? Bizim dönemimizde her dil gibi bütçe de serbest oldu hamdolsun. Bütçemizin yeni dönemde nasip olursa artık yedi gün yirmi dört saat açık kalacağı müjdesini de verelim inşallah.

Resmî tatil falan da dinlemeyeceğiz, sürekli açık bütçe sözümüz olsun. Yanında kek de olacak ha, isteyen artık her evde bulunan refah unsuru fırınlarını kullanıp kekini evinde yapıp gelsin. Evet, genel bütçeden tasarruf edebilmek için öyle yapalım, herkes kendi kekini getirsin gelirken.

Çayları burada içip yuvarlanırsınız... Nasılsa çaylar firmadan, için durmadan!

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''Pool''luk

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