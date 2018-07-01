Son hâli görenleri şaşırttı

''Pool''luk

BiHaber: “Dolu geleceğini bildirerek infial oluşturun Meteoroloji GM’e terör soruşturması”

TeRTE 1: “Seçimi önde bitirdik”

Yeni Akşit: “Arabaların üstüne yapışıp kalacağını söyleyen doludan haber alınamıyor. Sigorta şirketleri tarafından kaçırıldığı düşünülen dolunun tehdit edildiği iddia edildi ”

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EYYLENCE

Değerli kardeşlerim,

Geçtiğimiz hafta Meteoroloji İstanbul’da kuvvetli bir dolu yağışı olacağını duyurdu, vatandaşları tedbir almaya dâvet etti. Güya, ceviz büyüklüğünde olacaktı dolu taneleri. Eyyy meteoroloji, sen kimsin ya! Seçimlerde muhalefet havasını aldı, sen hava muhalefetini yüksek göstererek ne yapmaya çalışıyorsun? Havan kime? Millete “başımıza taş da yağacak” mı dedirtmek istiyorsun? Böyle bir şey yok. Havanın fıtratındandır; yağmur yağar, dolu dolar... Dolar düşerse kötü mü olur? Herkesi, halı altındaki arabalarını çıkarmaya ve dış güçlerin oyununu bozmaya dâvet ediyorum. Arabalarını halı altında doluya yatıranlar yaya kalacak, haberiniz olsun.

Dış Güçleri Saptama Komisyonu üyesi arkadaşlara sordum, dolu meselesinde özellikle yabancı sigorta şirketleri ve onlarla işbirliği yapan “halı lobisi”nin parmağı varmış. Dolu uyarıları yayıldıkça sigortacılar vatandaşa arabasını halılarla kaplamasını ve aracının başından ayrılmamasını söylüyorlar. Gözlerini nereye çevirsen “halısinasyon” görüyorsun! Halısinasyon nedir bilir misiniz? Sınaî metotlarla üretilen halılar demek. Dolu beklenirken yağmur geliyor, iyi mi? Kardeşlerim, sigortacıların oyununa gelmeyin, halılarınızı heder etmeyin. Sonra, “ne oldu bizim hâlımız...” diye ağlarsınız, benden söylemesi...

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ÇEDİLE HANIM

#patateskazandı

Evet arkadaşlar, #dolu #dolu bir haftayı daha geride bıraktık. Geçtiğimiz haftadan beri çok şey değişti. Artık yepyeni bir Türkiye’ye uyanıyoruz her sabah. Meselâ geçen hafta patatesin kilosu 6 lirayken bu hafta 2 liraya kadar geriledi. Peki, bu gerilemeyi neye borçluyuz?

Suriye’ye borçluyuz! Suriye’den patates ithal edeceğimizi duymayan kalmamıştır. Fakaaat, sıkı durun, bunu ilk defa Pazarola sayfalarından bendeniz Çedile Hanım duyuruyor, gelecekte Ay’dan patates ithalatına başlayacağız!! “

Hadi be sen de” demeyin. İspatlı delilli konuşuyorum ben. Sn. Cumhurbaşkanı’nın Elon Musk’la iletişim içerisinde olduğunu biliyoruz. Ve Enerji Bakanı Sn. Albayraktar’ın Ay’a yapılacak olan yol projelerinin sinyalini verdiğini de hatırlıyorsunuzdur.

Bu yollar bu projeler boşa değil ey Türkiye! Aç gözünü aç! Ay’da patates yetiştiriciliğine kadar ilerledi milletimiz! Elon Musk tarafından geliştirilecek bir uzay tırı aracılığıyla ulaşım sağlanacak. Uzay tarımı konusunda oldukça tecrübeli olan Matt Damon ilerleyen günlerde Uzayişleri Tarım Bakanı ilân edilecek.

Ben bu haberleri nereden mi alıyorum? AA’dan alıyorum tabiî ki. Ama siz yine de çok şey yapmayın. Habur Sınır Kapısında 300 km uzunlukta bir kuyruk oluştuğu yönünde haberler alıyorum tam şu an.

Islak imzalı patates tutanakları gelmeden kimse manipülatif açıklamalara inanmasın. Herkes mahallesindeki manavın önüne gitsin!

PATATES SANDIKLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ!