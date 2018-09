Tebrikler ben...

Vesikalık

İsmail Hakkı Avcı (ismailhakkiavc32@gmail.com)

İltica

Eskiden İstanbul’da halk, ‘Şirket-i Hayriye’ vapurlarıyla işine gücüne gider, seyahat edermiş. Bu ‘Şirket-i Hayriye’ vapurlarından birinin kaptanı da karısı Hayriye’nin çok konuşmasından, dırdırından bunalarak kumanda ettiği vapurda kalmaya başlamış. Bir sabah işe erken gelen personelden biri kaptanı pijamayla, gecelik kıyafeti ile vapurda görmüş:

- Hayrola kaptanım, vapurda mı kalıyorsunuz yoksa, diye soracak olmuş. Kaptan da;

- Evet, demiş, ‘Dırdır-ı Hayriye’den Şirket-i Hayriye’ye iltica eyledim. Vesselâm.

***

Bayım

-Ahmet SAFA-

- Sıkıntılı günler yakamızdan düşmüyor. Hep kahır hep kahır, nasıl olacak bayım?

Bir doğrun varsa ve buna yürekten inanıyorsan, bu inancına aşık olmalısın. Aşk gözü kör, kulağı sağır eder. Çığırtkan sesleri duymaz, pislikleri görmezden gelir, hak bildiğin doğruları söylemeye ve yaşamaya devam edersin.

-Buyurun gelin gideceğiniz yere araçla bırakayım bayım, yürümeyiniz.

Teşekkür ederim. Hava güzel, yürümeyi tercih ediyorum. Hem insan yol alırken yürüdüğünde geçtiği tüm toprağı adım adım hissederek yaşar. Ama bu yoldan koşarak veya araçla gidersen buralardan duygusuz bir şekilde geçip gidiyorsun. Nereden geçtiğin, etrafında neler olduğu, yanında kimlerin olduğunun bir önemi olmuyor veya unutuyorsun. Geçtiği yolların farkında olmayıp unutmak insanı kibre sürükler.

Yürüyelim öyleyse.

***

Çedile Hanım

Hırsızlık 101

Bu hafta yazıma farklı bir giriş yapıyorum. Evet, az önce yaptım. Giriş bölümünü hallettiğimize göre gelişmeye geçebiliriz. Şimdi birkaç gündür konuşulan, bankaların geceleri dolar kurunu 3 liradan 4 liradan sattığı haberlerini biliyorsunuz. Bilmiyorsanız, bankalar geceleri dolar kurunu 3 liradan 4 liradan satıyor. Teknik aksaklık dendi, düşük fiyattan dolar alanlardan para geri alınacak dendi. Geri falan almamışlar. Zaten ben gece 3 liradan dolar alsam onu direkt havaleyle başka hesaba atarım. Yanlışlıkla dolar kurunu düşüren, yanlış yaptığını fark edip geri alır sonuçta o parayı.

Neyse sonra siber saldırı dendi. Ama külyutmaz Çedile bunu da yutmadı. Yahu hiç akıl mantık alır bir şey mi? Bir düşünün yani, ben mesela siber saldırgan olsam, bankalara siber saldırsam yani, o kadar karma karışık bir sürü işler say say bitmez şimdi (siber saldırı olaylarını bilmediğim için lâfı geçiştirmeye çalışıyorum, ama zor bir şeydir her halde, kolay olsa herkes yapar), he bir de başımı derde sokuyorum onun da yükü var, gidip 6 lira olan doları 3 liraya mı indirip alırım? Bu ne mantıksız bir siber saldırmaktır.

Pİ SAYISI MI BU?

"Siber saldırı 101" diye ders mi var, kuralları mı var bunun? Ahlâkî ölçüleri ve sınırları mı var? NEDEN HAZIR SALDIRMIŞKEN DOLARI 0,1 LİRADAN ALMAYAYIM? Pİ SAYISI MI BU, ÜÇ ALIYORUZ?

Evet, gördüğünüz gibi siber saldırganları da bu şekilde müdafaa ettim ve akladım. Demek ki bu bir siber saldırı değilmiş. O zaman akıllara bir başka soru geliyor. Bu dolar nasıl böyle teknik bir aksaklıkla 3-4 liradan işlem görebiliyor? Değiştirilebilen bir şey mi ki? Ne bileyim e-okul gibi döviz kuru mu giriyor Merkez Bankası? O zaman dolar istediği kadar artsın biz 3 yazarız bankalara falan, öyleymiş gibi davranırız? Neyse bu işleri pek bilmiyorum ekonomistleri kendime saldırtmayayım.

ŞÜKÜRLER OLSUN!

Dünyadaki dolar piyasalarının bilmem ne rezervlerinin sayılarıyla alâkalı İngilizce Öğretmenlerinin anlayamayacağı bir takım şeyler olabilir. O zamaaan bir başka “ben olsam”dan yola çıkarak bozduğum hain tezgâha geçiyoruz. Şimdi düşün sen bir kuşsun, hayır sen bir uçaksın, hayır hayır sen bir Süpermensin! Ve senin geceleri para birimlerini düşürebilme süper gücün var. Ayrıca çelik örme kumaşçılara dolar üzerinden borcun var. Eşittir geceleri dolar kurunu düşürüp ucuza dolar almak sabah da borçlarını daha ucuza mal ederek ödemek. Hatta bunun bir ileri boyutu, dolar tam zirveyi zorlarken kayınçodan dolar borç almak, onu anında bozdurmak, gece olunca da doları düşürerek alıp sabahına kayınçona borcunu geri vermek. Nasıl bir harama girmektir bu! Bu zekâm bazen beni çok korkutuyor. Allah’ım! Demek bana bu yüzden para vermiyorsun. Şükürler olsun.

***

Faideli Bilgiler

Yatmadan önce bal yemenin bilinmeyen

5 faydası:

1-

2-

3-

4-

5-

Evet bu faydalar gizemini korumaya devam ediyor.