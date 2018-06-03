Yastık altındaki esprileri bozdurduk

Eyylence

Aziz kardeşlerim,

Biliyorsunuz, ben ekonomi okudum. Ekonomide hep örnek verilen bir adam vardır: Adam Smith tezgâhının başındadır ve gelen giden simitlerine dokunur. Ne der adam; “Bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinler” Millet sorar, “Yahu simitler dağıldı, kim düzenleyecek?” İşinin ehli başka biri der ki “Görünmeyen bir el simitleri düzenler” İşte ekonomi budur! Ekonomi simitle başlar, simitle biter! Simit neye benziyor, sıfıra. Biz ne yaptık, altı tane sıfır attık. Eskiden bir milyon lira olan simit, oldu mu sana bir buçuk lira! Nerdeeeen nereye... Ne demişler; Keynes’i iştir kişinin lâfına bakılmaz... Bizim icraatlarımızı anlayabilmek için “BiyOTi” ve “PiyPiyPiy” bilmek gerekiyor. Ekonomi okumayan bunları bilmez. Eyyy ekonomi bilmeyenler! İsterseniz gelin, size de ders vereyim. Ateşi yükselen doları faiz hamleleriyle tepe taklak ettik. Biz hep ne dedik, faiz sebeptir. Sözü bile var: “Es-sebebu kel faiz”

Gelecek dönemde yeni projelerin müjdesini de vermek istiyorum. Geçenlerde Elon ile konuştuk, en ileri teknoloji neyse onu yapacağız. Biliyorsunuz, burada hamama da gitmişti. Önümüzdeki dönem Elon’u yeniden çağıracağız. Ama önce halkımıza soracağız, halk “HAMAM” derse onu hamama bırakacağız. “Hamama giren tweet terler” deyip twitter üzerinden H A M A M yazarak infial oluşturmak isteyen BOT’lara, hainlere pabuç bırakmayacağız, o günler geçti, o iş bitti... Ne dedik, BOT (biyoti) bizim uzmanlık alanımız! Huzur için, barış için, insanlık için, gönüllerin selâmeti için “HAMAM” yetmez, oylarını kendi “Reisona” kullan…

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''Pool''luk

Sabbah: “Çanakkale şehitleri ile görüştük, “Oyumuz Cumhur İttifakı’na!” dediler”

Ahaber: “ABD’yi TL korkusu sardı. Vatandaşın dolar bozdurması dünyada para sisteminin değişmesine neden olabilir” (Pazarola Notu: Bu konuda en iyi mizahı kanal yapmış olduğu için aynen aldık)

Karaşam: “Erdoğan’ı seçtirmemeyi hedefleyen muhalefetin kirli planı ortaya çıktı: Seçimi ikinci tura bırakacaklar!”

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Çedile Hanım

İnce ile görüşmek

Merhabalar Pazarola’nın güzide okuyucuları. Gün geçmiyor ki ülkemizde absürt olaylar yaşanmasın. Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı adayı Sn. Muharrem İnce ile görüşen bir dekan görevden alındı. Sonrasında ziyaret ettiği Solotürk’ün gösterisi de iptal edildi. Sayın İnce’ye buradan seslenmek istiyorum. Ziyaret etmenizi istediğim birkaç isim var. Hal hatır sorarsınız, bayram üstü bir helâlleşirsiniz. Hayır, maksat gönül yapmak yani. Görevden alınmasını istemediğiniz insanlar içinse başka bir fikrim var. Zamanında bizi okulumuzdan servislerle alıp İstanbul’un Fethi kutlamalarına götürmüşlerdi de, sonradan AKP mitingi olduğunu anlamıştık. Siz de bu şekilde, arkadaşlarınızı başka bir amaç içinmiş gibi toplayıp birden ortaya çıkarsanız, bir sorun kalmayacaktır.